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卡達斡旋俄烏 俄：雙方將交換近50名戰時離散孩童

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦。路透
俄羅斯兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦。路透

法新社報導，俄羅斯兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦24日在卡達杜哈宣布，根據一項卡達斡旋的協議，俄方與烏克蘭同意交換共48名因俄烏戰爭被迫離開家園的孩童，預計29名會到達烏克蘭，19名將到俄國。

俄國前年2月全面侵烏後，已被控強迫將烏克蘭孩童帶到俄國領土，利沃瓦-貝洛瓦本身也已因相關指控遭位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）祭出逮捕令。

她並說，「這是我們第一次以面對面形式，與烏方舉行會談」，不過沒有詳細說明為何這些孩童會在俄國，或者他們來自哪裡。

基輔認定俄國全面侵烏以來，已非法劫持逾1.9萬名烏克蘭孩童，其中已返回者不到400人。莫斯科否認相關指控，表示是因為安全考量才將孩童帶離戰區。

已於先前回到烏克蘭的青少年說，他們曾被要求接受俄國愛國教育、讚揚俄軍。

俄烏戰爭 卡達 烏克蘭

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