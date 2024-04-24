快訊

地震拋下全校...趁上班時間赴菜市場買蛋？ 嘉縣某校長回應了

台體大「守護神」遭撞傷重宣告不治 校方將於告別式送畢業證書

俄羅斯國防副部長被捕 主管工程涉收受可觀賄賂

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

負責軍事工程業務的俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫昨天因涉嫌收受「為數可觀的」賄賂而遭到拘留，為自從莫斯科對烏克蘭開戰以來層級最高的貪腐案件之一。

路透社報導，俄羅斯調查委員會（InvestigativeCommittee）在簡短聲明中指出，伊凡諾夫（TimurIvanov）昨天深夜遭到拘留，正對他所涉案件展開調查。調查人員援引他受賄「規模特別龐大」的法規將他查辦。伊凡諾夫已擔任該職務8年。

已故在野領袖納瓦尼（Alexei Navalny）成立的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）2022年就曾指控伊凡諾夫和家族生活豪奢，不僅購置房產、進行豪華旅遊，服裝也出自設計師之手。

法新社報導，48歲的伊凡諾夫主管武裝部隊營造和採購業務。媒體報導，曾在戰爭中被猛烈轟炸的烏東遭占城巿馬立波（Mariupol）大型重建工程就是由伊凡諾夫主管。

俄羅斯的通訊社引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）報導，伊凡諾夫被捕一事已呈報總統蒲亭（Vladimir Putin），國防部長蕭依古（SergeiShoigu）則於逮捕行動前先被通知。

「消息報」（Izvestia）今天引述消息人士報導，伊凡諾夫名下一些房產昨天深夜遭到當局搜索。有報導指出，若遭到定罪，他將面臨最高15年徒刑。

控制論和核能工業專家伊凡諾夫被「富比世」（Forbes）雜誌列為俄羅斯安全機構中數一數二富豪。

有俄媒刊登伊凡諾夫昨天稍早都還出席由蕭依古主持的國防部官員會議的照片。

報導指出，他很可能是自從俄羅斯2022年2月揮軍侵略烏克蘭以來，面臨這種指控的最高階官員。

2010年調任國防部前，伊凡諾夫曾在負責燃料和能源業務的公司及莫斯科州政府服務。他自2016年起擔任國防部副部長。

法新社報導，伊凡諾夫今天出庭時身穿制服，站在被告玻璃籠中。

法院指出，調查人員認為他「共謀犯罪」，於「為國防部執行承包及分包作業期間」，收受「形式為房地產、規模特別龐大的賄賂」。不過院方沒有提供進一步細節。

國營塔斯社（TASS）報導，法官裁定，至少6月23日前，伊凡諾夫都將遭到審前羈押。他將被關押在惡名昭彰的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。

俄羅斯 國防部 莫斯科

延伸閱讀

北韓官媒稱平壤代表團訪伊朗 專家指雙方恐擴大合作

新北環狀線中和-板橋段今年無法恢復通車 專家點出工程難度

張善政盤點超前工程 要局處拋開本位心態找出超前對策

影／國道一號接台74線工程趕在520通車？高公局：5月中就可完工

相關新聞

影／全日空波音787著陸時出狀況 消防單位接獲「冒出濃煙」後緊急出動

日本北海道新千歲機場24日發生一架飛抵的全日空波音787客機液壓系統疑似出問題，在東側B跑道著陸時冒出濃煙，所幸包含乘客...

終結污染危機 全球塑膠公約倒數第2次談判加國登場

來自全球175國的談判代表將從今天開始就一項減少塑膠污染的全球條約進行談判。從山頂到海底，塑膠污染無處不在，甚至存在於人...

荷晶片巨擘ASML掌門上任 因應半導體地緣政治角力

荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）商務長福克今天接任執行長和總裁，在半導體成為地緣政治戰場之際，持續領導中國業務成為...

FT：歐盟對中國安檢設備商同方威視 發動「黎明突襲」

英國金融時報（FT）報導，歐盟在23日黎明時分對中國大陸安檢設備業者同方威視（Nuctech）波蘭、荷蘭的辦公室，發動突...

降落伴隨煙霧巨響！波音737起飛後驚見輪子脫落急折返

美國波音公司飛機近來發生多起事故，日前再傳一起。紐約郵報23日報導，21日有一架波音737在南非約翰尼斯堡坦波國際機場起...

歐盟調查中國大陸醫療器材採購市場 升高歐中貿易緊張

歐盟對中國大陸的醫療器材採購啟動調查，因為布魯塞爾當局認為歐洲製造商遭不公平地封鎖，無法供應器材給醫師與醫院，在中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。