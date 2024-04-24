日本登月探測器3度捱過酷寒月夜 原因不明
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布，已再度跟過去持續休眠的小型無人月球探測器SLIM恢復通訊，這是SLIM第3度捱過為期約兩週、低溫達攝氏零下170度的酷寒「月夜」。
SLIM依照原定計畫於今年1月20日凌晨0時20分（台灣時間19日23時20分）左右登陸月球表面，使日本成為第5個將探測器送上月球的國家。
日本讀賣新聞報導，JAXA專案經理坂井真一郎說，雖然不清楚SLIM為何能3度成功捱過「月夜」，但從SLIM獲得的數據可能可以得到對未來月球探測計畫有所幫助的知識。
JAXA表示，3月27日確認SLIM第2次捱過「月夜」後，不久又再度進入休眠狀態，並在4月23日恢復通訊。SLIM機體上搭載的相機不僅拍攝到月表畫面，也成功將照片回傳地球。
雖說SLIM機體上的設備當初並非設計用來承受「月夜」酷寒低溫，但沒想到通訊及太陽能電池發電等主要功能仍然保持運作。
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