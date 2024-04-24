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歐盟調查中國大陸醫療器材採購市場 升高歐中貿易緊張

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
歐盟將針對中國大陸的醫療器材採購市場展開調查。美聯社
歐盟將針對中國大陸的醫療器材採購市場展開調查。美聯社

歐盟對中國大陸的醫療器材採購啟動調查，因為布魯塞爾當局認為歐洲製造商遭不公平地封鎖，無法供應器材給醫師與醫院，在中國大陸國家主席習近平計劃五年來首度訪歐前夕，再度升高歐、中貿易緊張情勢。

歐盟執委會24日上午表示，中國大陸的政策不公平地偏袒本地的醫療器材供應商，因而發動調查，為首度動用2022年通過的國際採購工具（IPI）。

歐盟的調查初期將聚焦從業者和歐盟成員國蒐集資訊，接著再與北京針對公平與開放市場展開談判，調查必須在九個月內完成。若歐盟發現中國大陸採購市場缺乏互惠原則，可能限制中國大陸企業參與歐盟的招標，但若與北京的對話促成有形的修正行動，調查可隨時中止。

歐盟主張，北京當局已持續推行扭曲市場的措施與作為，以推動「中國製造2025」政策，目標是在2025年前讓核心醫療設備零組件的本土製造商在國內市占率達到85%，更高階裝置的市占率目標則是70%。

布魯塞爾當局已在調查北京政府對中國大陸電動車的支持措施，可能祭出關稅因應，並緊盯中國大陸的風電、太陽能、鐵路等產業。

北京 歐盟

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