降低塑膠汙染 聯合國制定減塑公約

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球塑膠汙染危害環境及人體健康，聯合國將制定首個減塑公約！近日，聯合國於加拿大渥太華舉辦全球減塑會議，盼生成具法律約束力的《全球減塑公約》，企圖降低塑膠垃圾對環境及人體的傷害。專家指出，全球塑膠產量持續增加，若再不有所作為，塑膠垃圾預計2050年將增加高達三倍。

制定首個塑膠公約

《衛報》報導，為制定首個具法律約束力的《全球減塑公約》，聯合國23日起於加拿大渥太華召開為期一周的減塑會議，175個國家及逾4000名談判代表討論終結塑膠污染的條約內容。

會議主席瓦爾迪維索表示，塑膠生產國以及欲解決塑膠污染的國家之間存在許多僵局，但人們必須共同合作面對挑戰，因為塑膠污染正在影響環境及全人類健康，「相信各國將齊心協力達成協議。」

據估計，全球每年約產生4億噸的塑膠污染，其中大部分最終進入海洋或垃圾掩埋場。除污染危機之外，微塑膠也將影響人類健康。綠色和平組織全球塑膠計畫負責人福布斯表示，除非限制、減少塑膠生產，否則無法解決污染危機。

塑膠產量持續增加

《非洲新聞網》指出，2022年3月的減塑會議中，175個國家同意針對塑膠污染制定具有法律約束力的國際條約。而去年11月舉行的減塑談判陷入僵局，因為當時產油國提議將重點放在廢棄物管理，而非減少塑膠生產。

聯合國環境規劃署聲稱，每天有約2000輛裝滿塑膠的垃圾車，將塑膠垃圾倒入海洋、河流和湖泊中，導致人們越來越多地呼吸、進食和飲用微小的塑膠顆粒。目前，全球塑膠產量持續增加，若再不有所作為，塑膠垃圾預計2050年將會增加一倍至三倍。

【更多精采內容，詳見 】