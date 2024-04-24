菸價提高有助戒菸 各國全力防菸害

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】各國立法禁止2009年後出生者（即15歲）買菸、提高紙菸價格，嚴禁在私人住宅抽菸等，禁止吸菸不遺餘力！研究指出，英國自提高菸價後，嘗試戒菸的比例已有增加，加上新冠疫情使民眾公衛意識提高，愈來愈多人嘗試戒菸。目前，包括墨西哥、葡萄牙與加拿大等國都有各自的戒菸政策。

提高菸價助戒菸

根據《WHO》指出，每年超過8百萬人的死亡與菸草息息相關，甚至加劇貧窮等各種社會弊病，成為目前全球最大的公衛議題之一。

《BBC》報導，根據英國各地區現行法規，合法的購菸年齡為18歲以上，英國首相蘇納克預計未來每年將合法吸菸年齡提高一歲，更擬立法禁2009年後出生者買菸。

《BBC》報導，倫敦大學研究表明，紙菸價格上漲，能夠鼓勵愈來愈多人戒菸。目前，英國香菸的價格約14英鎊，到2026年會進一步上漲到16英鎊，強迫更多人為開銷而戒菸。

各國都在防菸害

新冠肺炎後，民眾嘗試戒菸的比例持續上升，其中半數嘗試戒菸的民眾都是出於「健康因素」，所以選擇戒菸，但也有4分之1的民眾表示，因為香菸價格上漲，所以他們決定戒菸。

研究人員推斷，因為疫情提升了民眾的公衛意識，也更加重視自己的健康，使得愈來愈多人選擇戒菸；同時，新冠肺炎也導致許多人失去工作與收入，在生活成本上升的狀況下，也使得更多人選擇戒菸。

墨西哥擁有嚴格的反吸煙法，在海灘、公園，甚至私人住宅內都禁止吸煙；葡萄牙目標於2040 年實現「無菸一代」，並盼通過法規，禁止酒吧、咖啡館和加油站銷售菸草產品。加拿大則是第一個規定在單支香菸上印製健康警告的國家。

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