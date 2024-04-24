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「公開的秘密」！美國會報告揭數據：美軍去年派41名軍事人員駐台

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國會研究處（CRS）報告顯示，根據五角大廈公開數據，2023年美國派駐台灣的軍事人員共有41人。圖為我軍在台東操演。美聯社
美國國會研究處（CRS）報告顯示，根據五角大廈公開數據，2023年美國派駐台灣的軍事人員共有41人。圖為我軍在台東操演。美聯社

美國國會研究處（CRS）上周針對台灣防務議題向國會提出最新報告顯示，根據五角大廈公開數據，2023年美國派駐台灣的軍事人員共有41人。

美國之音報導，美國聯邦眾院20日表決價值950億美元援以烏台法案前一天，美國國會研究處發布提供給議員們參考的《國會的台灣防務議題》（Taiwan Defense Issues for Congress）報告，內容涵蓋台灣的安全情勢、美國對台灣的國防支持、美國的策略與政策、美台防務合作、武器移讓、對話、訓練、美軍在台灣的存在、其他領域的安全合作，以及台灣的政權交替等。

有關美軍在台灣的存在，國會研究處的報告說，自從美國政府在1979年1月1日與中華人民共和國建交時，它曾說將在4個月內撤離在台灣的剩餘軍事人員，從那時起，美軍就沒有在台灣維持常駐人員，不過，觀察家指出，少數美軍人員在台灣以顧問身分進行工作是一個「公開的秘密」。

報告稱，「當2021年台灣總統蔡英文公開表示有少數美軍人員為訓練台灣軍隊而駐台時，曾引來北京不滿。」

報告也提到，美國政府關於在台灣美軍人員的公開報告，目前僅限於美國國防部的國防人力資料中心（Defense Manpower Data Center）的季度報告，根據該報告，2023年美國派駐到台灣的軍事人員有41人。

報告指，「台灣及美國媒體偶爾會報導美軍部署在台灣的人員，在回應這些報導時，美國國防部官員曾指出，他們對於美國與台灣防務關係的特定行動、接觸或培訓不予置評。」

不過，美國國防部國防人力數據中心有註明，它的報告只代表被分派任務人員的非機密數據，包括被分派到美國國務院及海外大使館的人員，但不包括所有涉及臨時任務，或支援應急行動而部署的所有人員。

國防部 美國 美軍

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