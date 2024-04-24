擁地緣政治與南極洲勘探地利 智利港口成中美新歡

智利的旁達阿里納（Punta Arenas）地處偏遠的南美洲極南端，但這個地區的地緣政治影響力和南極洲的勘探潛力，正吸引全球航運激增及華府和北京當局的興趣。

美國期刊「美洲季刊」（Americas Quarterly）報導，旁達阿里納已成為令人難以置信的全球航運熱點，如今是跨越拉丁美洲和加勒比海地區幾個日益重要的海港之一。

隨著戰爭滯礙了中東和歐洲的重要航道，氣候變遷擾亂了巴拿馬運河運作，以及綠氫等技術突破嶄露頭角，此地區外圍的港口也開始受到政府、跨國企業和其他機構新的關注。

全球大國正競相在此擴大各自的勢力。隨著海冰消融，地緣政治競爭日益激烈，中國已經表達有意願在麥哲倫海峽（Strait of Magellan）臨大西洋海峽口、跨越智利邊界的阿根廷一端附近打造一座港口建築群；北京當局可以在這裡增加其勢力，並在南極洲產生影響力。

美軍南方司令部司令李察遜（Laura Richardson）去年4月造訪阿根廷和智利，當時曾駐足旁達阿里納聽取安全簡報，並參觀了麥哲倫海峽。

為了把握時機，旁達阿里納和周邊的麥哲倫地區迫切需要升級基礎設施。

目前，這個地區只有少數能容納中型船隻、一些郵輪和駁船的碼頭和坡道，但無法讓日益頻繁通過海峽的大型油輪和貨櫃船停泊。當地也沒有裝載起重機或受到保護的船塢。就連海軍在這裡也沒有自己的港口。

智利總統波里奇（Gabriel Boric）去年10月在瓦巴萊索（Valparaiso）簽署港口擴大計畫時宣布：「如果我們想要走向更公正、更包容的發展，就需要更多更好的港口。」

他讚揚上週訪問的中國港口「卓越現代化」。在旁達阿里納長大的波里奇去年11月簽署一項價值4億美元的5年投資計畫，要升級麥哲倫的港口和其他基礎設施。但有些人質疑這筆經費是否夠用。

麥哲倫海峽長約612公里，形狀略似數學的平方根符號，近來穿越海峽的交通量激增，大致反映出其他地方的航運受到擾亂的情形，如巴拿馬運河受乾旱導致低水位影響，運輸量大減；伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）從去年開始在紅海朝來往船隻發射飛彈，使得蘇伊士運河（Suez Canal）交通量過去兩個月驟減42%；黑海則受俄烏戰爭影響，航運十分不穩定。

動盪情勢迫使託運業者紛紛採取航程更長的替代路線，其中訴諸麥哲倫海峽的船隻包括散貨船、天然氣油輪和貨櫃船等，加上中國巨型漁船船隊，麥哲倫海峽交通量近年來有增無減。

國際安全專家貝利科夫（Juan Belikow）指出，中國企業欲斥資12.5億美元在阿根廷瀕大西洋城市里奧格蘭德（Rio Grande）興建港口的提議已遭聯邦當局否決；阿根廷一家承包商目前正為這個地點設計一座港口。再往南邊的烏斯華雅（Ushuaia），阿根廷海軍正在擴大南極洲後勤基地，並監測中國的捕魚活動。

南極洲是潛在礦藏勘探、淡水儲備和國防動態方面國際競爭的新興領域，在這裡加強軍事部署，將有助於保障航行自由和西方國家進入南極洲。此外，以綠氫為基礎的肥料和擬議在火地島（Tierra del Fuego）設置榖物碼頭的計畫，也體現了南極洲在全球糧食安全方面所扮演的角色。