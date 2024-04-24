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日本陸自進駐石垣島後首用公路訓練 居民反彈

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本陸上自衛隊石垣駐屯地今天上午使用石垣市內公路進行救災物資運送訓練，這是陸上自衛隊從2023年3月16日開設該駐屯地後，首度使用公路展開訓練，引發當地民眾抗議。

陸上自衛隊石垣駐屯地所在的石垣島，距離台灣僅200多公里。

琉球新報」報導，這次的訓練假想因災害造成道路受損交通中斷，30名自衛隊員今天上午身著迷彩服，每人背著約14公斤乾糧，不帶武器從駐屯地步行前往石垣市中央運動公園室內練習場，預計中午前返回駐屯地。往返距離合計約16公里。

陸上自衛隊石垣駐屯地的負責人今天接受琉球新報記者採訪時表示，「今年元旦（石川縣）發生能登地震後，自衛隊員在道路受損的情況下徒步運送物資，石垣島也可能發生類似狀況，訓練是為了提升相關因應能力」。

不過，今天這場訓練也引發市民於駐屯地前方及人行道等地抗議，要求「停止行軍」。

市民團體「守護石垣島的和平與自然市民聯絡會」今天發布聲明要求陸上自衛隊停止訓練；石垣市議會在野黨聯絡協議會也批評使用公路進行訓練，認為訓練本應在駐屯地內進行，並抗議「只會讓人覺得是假救災訓練之名，行軍事訓練之實，不允許這種行軍」。

人行道 琉球 自衛隊

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