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赴日注意！日觀光客免稅擬改「先付後退」加碼1新招退稅更便利
日本共同社報導，消息人士23日透露，日本政府研議將觀光客免稅制度變更為「先付款、後退稅」，外國旅客購物時先行支付消費稅，出境再在機場一併辦理退稅，目標加強打擊國內非法轉賣免稅商品、惡意逃漏稅等行為。
另外，當局也考慮增加其他無現金退稅方式，包含退款至信用卡等，簡化相關手續流程、避免離境辦理退稅大排長龍。
根據現行制度，外國旅客消費滿5,000日圓以上（相當於新台幣1,068元）欲攜帶出境商品即可退稅。
目前日本政府目標先完善詳細內容，之後將新規納入2025年度稅制改革。
根據消息人士，日本出現多起不肖人士逃漏稅，在出境前購買高額免稅精品，並違法在日本國內轉手，隨後直接出境。
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