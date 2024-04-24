快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥也性侵」 吐2線索嘆：蠻黑暗

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

赴日注意！日觀光客免稅擬改「先付後退」加碼1新招退稅更便利

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本研議將觀光客免稅改為「先付款、後退稅」，加強打擊國內非法轉賣免稅商品、惡意逃漏稅等行為，同時有望增加無現金退稅方式。路透
日本研議將觀光客免稅改為「先付款、後退稅」，加強打擊國內非法轉賣免稅商品、惡意逃漏稅等行為，同時有望增加無現金退稅方式。路透

日本共同社報導，消息人士23日透露，日本政府研議將觀光客免稅制度變更為「先付款、後退稅」，外國旅客購物時先行支付消費稅，出境再在機場一併辦理退稅，目標加強打擊國內非法轉賣免稅商品、惡意逃漏稅等行為。

另外，當局也考慮增加其他無現金退稅方式，包含退款至信用卡等，簡化相關手續流程、避免離境辦理退稅大排長龍。

根據現行制度，外國旅客消費滿5,000日圓以上（相當於新台幣1,068元）欲攜帶出境商品即可退稅。

目前日本政府目標先完善詳細內容，之後將新規納入2025年度稅制改革。

根據消息人士，日本出現多起不肖人士逃漏稅，在出境前購買高額免稅精品，並違法在日本國內轉手，隨後直接出境。

國旅 日本 逃漏稅

延伸閱讀

日本「teamLab共創！未來園」今夏重磅來台 超人氣作品大公開

日本柯南號列車座椅頭枕套屢失竊 鐵路公司向粉絲「良心喊話」

劉寶傑「關鍵時刻」出包！日本東大教授照片誤用諧星有吉弘行

台新銀日本拓點再下一城

相關新聞

日本福島核電廠電力供應設備異常！暫停核廢水排放

日本福島第一核電廠19日起展開核廢水排放工作，NHK報導，當地時間24日上午10時43分左右，園區內設施的部分電力供應系...

明年1月前不賣就禁！美國會通過TikTok剝離案 字節跳動擬走法律戰

彭博資訊報導，美國參議院23日通過TikTok剝離案，限期TikTok（抖音海外版）一年內剝離中國母公司「字節跳動」，否...

赴日注意！日觀光客免稅擬改「先付後退」加碼1新招退稅更便利

日本共同社報導，消息人士23日透露，日本政府研議將觀光客免稅制度變更為「先付款、後退稅」，外國旅客購物時先行支付消費稅，...

不滿美韓軍演！金與正恫赫：北韓將繼續建立壓倒性及最強大軍事力量

北韓官媒朝中社24日報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護國家主權、安全...

擁地緣政治與南極洲勘探地利 智利港口成中美新歡

智利的旁達阿里納（Punta Arenas）地處偏遠的南美洲極南端，但這個地區的地緣政治影響力和南極洲的勘探潛力，正吸引...

日本陸自進駐石垣島後首用公路訓練 居民反彈

日本陸上自衛隊石垣駐屯地今天上午使用石垣市內公路進行救災物資運送訓練，這是陸上自衛隊從2023年3月16日開設該駐屯地後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。