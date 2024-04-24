快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

懶人包／「LINE Pay」4月到6月最新優惠！吃美食喝咖啡、看電影打折 去麥當勞賺回饋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心川普又當選！日本前首相麻生太郎赴美會面相談1小時

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎（圖右）23日與美國前總統川普（圖左）會面，兩人相談約1小時。美聯社
日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎（圖右）23日與美國前總統川普（圖左）會面，兩人相談約1小時。美聯社

日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎正在美國紐約訪問，並在當地時間23日晚間與美國前總統川普會面，兩人相談約1小時。

路透報導，83歲的麻生太郎23日晚間進入曼哈頓的川普大廈（Trump Tower），並與川普進行約1小時的會談。

川普在迎接麻生時表示，「他（麻生）在日本內外都是一位備受尊敬的人，我很喜歡他，我是透過我們的好朋友安倍晉三認識的。」

川普競選團隊發聲明說，兩人討論了美日聯盟對印太平洋地區安全與穩定的重要性，以及中國和北韓帶來的挑戰。此外，川普也讚揚了日本增加國防開支。

報導指出，日本一直試圖在11月5日美國總統大選前，與川普關係密切者建立關係，反映日方擔心，若川普再度勝選，很可能會重新採取保護主義的貿易措施，或採取其他可能損害日本經濟或影響日美防務的措施。

針對麻生太郎會見川普的外交影響時，日本外相上川洋子23日在記者會中表示，麻生訪美屬於議員的個人活動，「政府不參與其中。」

川普 日本經濟 美國

延伸閱讀

外交家雜誌：美眾院中國委員會換主席 恐削弱抗中力

大幅縮水！拜登正在流失年輕選票 多半不滿高物價轉投川普懷抱

川普封口費案訂22日開庭 1男子法院前自焚命危

川普封口費案 律師發傳票 被艷星丹尼爾斯棄置酒吧

相關新聞

明年1月前不賣就禁！美國會通過TikTok剝離案 字節跳動擬走法律戰

彭博資訊報導，美國參議院23日通過TikTok剝離案，限期TikTok（抖音海外版）一年內剝離中國母公司「字節跳動」，否...

不滿美韓軍演！金與正恫赫：北韓將繼續建立壓倒性及最強大軍事力量

北韓官媒朝中社24日報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護國家主權、安全...

擔心川普又當選！日本前首相麻生太郎赴美會面相談1小時

日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎正在美國紐約訪問，並在當地時間23日晚間與美國前總統川普會面，兩人相談約1小時。

關於自然好消息？法媒為世界地球日帶來樂觀提醒

法國雜誌「這我有興趣」4月號，刊出「關於法國自然的30個好消息」的報導長文，以樂觀的態度，就生態系統復甦、城市綠化、野生...

徵兵令如前線單程票 烏克蘭男躲兵役寧闖「死亡之河」

烏克蘭和羅馬尼亞邊境的蒂薩河（Tysa）河水湍急，河岸陡峭泥濘不堪，河床又布滿巨石。泳渡蒂薩河的高死亡率，已讓這條河被稱為「死亡之河」。但烏克蘭邊境防衛隊仍常發現冒著溺斃風險，試圖泳渡蒂薩河逃往國外躲避兵役的男子。 也有烏國男子走山路想悄悄越境，使得喀爾巴阡山山脈走私菸品黑幫，改做協助逃兵業務。 隨著烏國戰況前景黯淡，逃避兵役的案例正在增加…

蘇納克點名中俄威權軸心 提高國防預算至GDP2.5%

英國首相蘇納克今天說，由俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成的「威權國家軸心」（an axis of authoritaria...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。