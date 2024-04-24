擔心川普又當選！日本前首相麻生太郎赴美會面相談1小時

日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎正在美國紐約訪問，並在當地時間23日晚間與美國前總統川普會面，兩人相談約1小時。

路透報導，83歲的麻生太郎23日晚間進入曼哈頓的川普大廈（Trump Tower），並與川普進行約1小時的會談。

川普在迎接麻生時表示，「他（麻生）在日本內外都是一位備受尊敬的人，我很喜歡他，我是透過我們的好朋友安倍晉三認識的。」

川普競選團隊發聲明說，兩人討論了美日聯盟對印太平洋地區安全與穩定的重要性，以及中國和北韓帶來的挑戰。此外，川普也讚揚了日本增加國防開支。

報導指出，日本一直試圖在11月5日美國總統大選前，與川普關係密切者建立關係，反映日方擔心，若川普再度勝選，很可能會重新採取保護主義的貿易措施，或採取其他可能損害日本經濟或影響日美防務的措施。

針對麻生太郎會見川普的外交影響時，日本外相上川洋子23日在記者會中表示，麻生訪美屬於議員的個人活動，「政府不參與其中。」