有驚無險！5架飛機差點在紐約機場相撞 機長緊急停飛解危

美國紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport）上周差點發生5架飛機在跑道上相撞的事件，所幸一名機師反應機警立即停飛，才避免這場災難發生，美國聯邦航空局正在調查這起事件。

美國廣播公司第7台（ABC 7）報導，4月17日一架飛往蘇黎世的瑞士航空航班獲准起飛，並開始在跑道上加速時，機師注意到管制中心也批准另外4架飛機正要垂直穿越同一條跑道，導致它們可能進入「相撞航線」。

為避免可能災難，機師當機立斷中止起飛，並告知塔台：「瑞士航空班機拒絕起飛，跑道出現其他飛機。」

瑞士航空公司事後讚揚所屬機師團隊並發聲明表示，「由於我們機組人員的高度感知和快速反應，潛在的危險局勢很快就解決。」

對此，美國航空專家南斯（John Nance）質疑，「讓4架飛機穿過正在運行的跑道，而管制員卻沒有與其他管制員溝通交談，這表明存在特殊的壓力，這是問題之一，這種情況在全國各地發生太多次了嗎？」

就在這起事件發生前一天，也發生一次近乎災難性的事件，當時當兩架滿載的飛機相距不到90公尺就相撞，塔台發現狀況及時喊停，才沒有釀成撞機事故。