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英國路易王子歡慶6歲生日照曝光！肯辛頓宮：這次保證沒修圖
英國威廉王子與凱特王妃官邸肯辛頓宮23日在社群媒體發布一張路易王子（Prince Louis）的照片，以紀念他的6歲生日，並強調這張照片絕對「沒有修圖」。
威廉與凱特育有2子1女，路易王子是他們第三個孩子，也是當前王位第四順位繼承人。
BBC報導，肯辛頓宮發言人表示，由於正在接受癌症治療的凱特需要隱私空間，因此就是否要發布照片而陷入兩難，但最終仍決定要分享照片，以對給予路易王子生日祝福的人表示感謝。
肯辛頓宮指出，這張照片是「最近幾天」在溫莎城堡所拍攝，並保證沒有經過編輯。
凱特也在肯辛頓宮社群平台發布的照片下留言，「生日快樂，路易王子！」，並感謝公眾祝賀兒子生日。
凱特1月接受腹部手術後隨後發現罹患癌症，2月開始接受相關療程，3月時曾發布一張她與3名兒女的合照，結果被發現有P圖，凱特事後坦承有修圖並為此道歉。
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