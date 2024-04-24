南韓今晨在紐西蘭發射微型衛星！加強監控朝鮮半島周邊海域

南韓科學技術資訊通信部（科技部）24日表示，已於今晨在紐西蘭瑪希亞半島（Mahia Peninsula）發射場，發射微型地球觀測實用衛星微型「星座衛星1號」並已進入軌道，將用於加強監控朝鮮半島周邊海域。

韓聯社報導，該衛星將被搭載至美國私人火箭公司「火箭實驗室」旗下「電子」號運載火箭發射升空，將在發射升空後第50分鐘與火箭分離，並在發射4小時24分鐘後與南韓航空宇宙研究院地面站交換信號。

南韓科學技術學院（KAIST）、韓華集團旗下衛星製造商Satrec Initiative合作研發用於觀測地球、由11顆衛星組成的微型奈米衛星編隊，從2020年起8年來預計投入2200億韓元，在24日發射原型衛星後，預計剩餘的10顆衛星也將投入相同設計的量產計畫，衛星1號之後可以在一天之內多次監控朝鮮半島周邊海域，提升國防安全和加強災害防制。