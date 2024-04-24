非洲之角吉布地外海再傳移民船難 至少16死

中央社／ 肯亞首都奈洛比23日綜合外電報導
吉布地外海約2週前才發生一起移民船船難，造成包括兒童在內至少38人死亡。 美聯社資料照片
吉布地外海約2週前才發生一起移民船船難，造成包括兒童在內至少38人死亡。 美聯社資料照片

聯合國（UN）轄下國際移民組織（IOM）今天表示，非洲之角（Horn of Africa）國家吉布地（Djibouti）外海再度發生移民船翻覆災難，至少有16人死亡、28人失蹤。

法新社報導，吉布地外海約2週前才發生一起移民船船難，船上多是衣索比亞人，造成至少38人死亡，包括兒童。這條危險的移民船路線是所謂的「東部移民海路」（Eastern Migration Route），從非洲出發前往中東。

國際移民組織在社群媒體平台X發文表示：「悲劇發生，一艘船在吉布地外海翻覆，船上有77名移民，當中包括兒童。至少有28人失蹤，16人死亡。」國際移民組織在當地分支「正在協助地方當局進行搜救」。

國際移民組織發言人恩德吉（Yvonne Ndege）告訴法新社，死者中包括數名兒童和一名嬰兒。

衣索比亞駐吉布地大使柏哈努（Berhanu Tsegaye）則在X發文說，這艘船載運衣索比亞移民從葉門啟航，船難發生在昨天夜裡，地點在位於吉布地東北部的格多利亞（Godoria）外海，有33人倖存，包括一名女子。

移民 衣索比亞 非洲

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