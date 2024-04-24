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涉為陸情蒐 歐洲議員助理被捕

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
極右派德國另類選擇黨的歐洲議會議員克拉。美聯社
極右派德國另類選擇黨的歐洲議會議員克拉。美聯社

德國檢方及德媒報導，極右派「德國另類選擇黨」歐洲議會議員克拉的助理Jian Guo（郭建，譯音），廿二日遭德國警方逮捕，郭建被懷疑為北京情蒐，與中國大陸情資單位合作，屢次交付歐洲議會協商與決定的相關資訊，並被控刺探在德國的中國反對派人士消息。

克拉是德國另類選擇黨（AfD）為歐盟立法機關歐洲議會六月改選推派的首席候選人。德媒報導，四十三歲的郭建是中國籍，也有德國公民身分，在德國做生意時結識克拉，二○一九年起擔任克拉助理。郭建在德國東部城市德勒斯登被捕，住處也被搜索。

克拉證實郭建是他的員工，已被停職。克拉表示如果指控屬實，將立即終止與郭建的僱傭關係。克拉說，他看到媒體報導才知道郭建被捕，並稱「當外國間諜是嚴重指控」。

德國內政部長費瑟表示，如果屬實，這些指控將構成「從內部對歐洲民主的攻擊」。費瑟說，任何僱用此人的人都將負起責任。

歐洲議會剛爆出所謂「俄國門」事件，幾名議員據稱收受親俄羅斯組織的資金，協助散布有利俄國的觀點和論述。

歐洲媒體已將這項最新間諜案稱為「中國門」，幾名歐洲議會議員呼籲進行內部調查，也藉此攻擊另類選擇黨。

中右翼歐洲人民黨領導人韋伯表示，德國另類選擇黨「不愛國」，「投票給該黨，就得到（俄羅斯總統）普亭和中國」。

中國外交部發言人汪文斌廿三日在例行記者會上表示，「中國間諜威脅論」在歐洲並不新鮮，他將這些歸為「反華的政治操弄」。

德國 間諜

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