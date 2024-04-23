快訊

知名家電大家源倉儲「全面燃燒」 業者初估損失破億

陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職

德國之聲／ 德國之聲
德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉。 法新社
德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉。 法新社

德國警方昨天（4月22日）夜間在德勒斯登逮捕了一名43歲的中國男子，被指控在極其嚴重的案件中為外國情報機構擔任特工。這名男子是德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇員。

事件曝光後，德國聯邦議院基民盟總干事秘書弗雷（Thorsten Frei）對《萊茵郵報》表示：「一個需要來應對這種級別指控的人擔任（歐洲議會）候選人，這是絕不可接受的。」

自民黨議員齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在接受《每日鏡報》採訪時還順帶批評了德國選項黨另一位候選人比斯特隆（Petr Bystron）。比斯特隆被指責收錢為親俄勢力做宣傳。齊默爾曼批評說：「正常情況下，這兩個人都應該放棄自己的候選人資格，而不是進一步損害我們的國家。」

綠黨黨主席諾利普爾 (Omid Nouripour) 認為德國選項黨對國家安全構成威脅。他在社交平台X上寫道 ：「迫切需要澄清你們（選項黨）的最高候選人克拉與俄羅斯和中國代表之間的不透明關系。」

社民黨議會黨團副主席維澤（Dirk Wiese）在接受《萊茵郵報》採訪時談到了德國選項黨的混亂狀況：「最先是受到收了克里姆林宮好處費的指控，現在又被懷疑為中國從事間諜活動。」他表示，選項黨正陷入洩露機密和犯罪活動指控的混亂之中。

歐洲議會議員們作何反應？

歐洲議會綠黨議員萊因特克（Terry Reintke）對德國之聲表示：「歐洲議會非常緊迫地需要澄清所發生的事情，然後做出決定。我認為這項調查應該在歐洲議會大選舉行之前結束，因為歐洲公民有權利知道選票上的內容。」

歐洲議會社民黨議員比紹夫（Gabriele Bischoff）說：「現在是時候了，我們應該對發生的事情進行徹底的調查和了解：所謂的『愛國者』在收受來自世界各地的專制者的錢財方面表現得多麼軟弱無能。我想知道接下來會發生什麼？」

她補充說：「我們可以看到，來自不同方面的大量資金也正在進入這些政黨，以影響公眾。」

歐洲議會已經對選項黨議員克拉被逮捕的中國助理做出停職決定。

選項黨黨員克拉本人在X上發表聲明稱：「今天上午，我從媒體了解到我的工作人員Jian Guo被捕的消息。我沒有任何進一步的信息。為外國從事間諜活動是一項嚴重指控。如果指控屬實，雇傭關係將立即終止。」

歐洲議會選舉將於6月6日至9日舉行。民調顯示，包括選項黨在內的幾個極右翼政黨會在選舉中有所收獲。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

俄羅斯 德國 民調

相關新聞

馬來西亞直升機相撞10死 3罹難女兵起飛前傳開心比愛心自拍

馬來西亞紅土坎海軍基地23日發生兩架直升機相撞墜毀事故，大馬皇家海軍證實10人當場罹難。美聯社引述當局報導，兩架出事直升...

涉嫌為大陸從事間諜活動 2名英國男子遭起訴

英國BBC報導，兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，涉嫌「提供可能對敵人有用的資訊」。

南韓國防企業遭北韓駭客入侵 竊取技術機密

南韓警方今天表示，北韓主要駭客組織對南韓國防企業發動全面性網攻超過一年，他們利用入侵這些企業的內部網路來竊取技術機密

傳周刊將爆「與女性有關醜聞」 日本前防衛副大臣宮澤博行辭眾議員職務

日本執政黨籍眾議員、前防衛副大臣宮澤博行今天辭去眾議員職務。在自民黨內隸屬於「安倍派」的宮澤博行對於派閥收受政治資金募款...

陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職

德國警方昨天（4月22日）夜間在德勒斯登逮捕了一名43歲的中國男子，被指控在極其嚴重的案件中為外國情報機構擔任特工。這名男子是德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇員。...

傳美國擬制裁草案 威脅切斷部分中國大陸銀行與全球金融體系連接

《華爾街日報》4月23日引述知情人士稱，美國正在擬定制裁草案，威脅切斷部分中國銀行與全球金融體系的連接，以此在國務卿布林肯訪華期間向北京施壓，以期阻止北京為俄羅斯軍工生產提供支持。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。