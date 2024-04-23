陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職

德國警方昨天（4月22日）夜間在德勒斯登逮捕了一名43歲的中國男子，被指控在極其嚴重的案件中為外國情報機構擔任特工。這名男子是德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇員。

事件曝光後，德國聯邦議院基民盟總干事秘書弗雷（Thorsten Frei）對《萊茵郵報》表示：「一個需要來應對這種級別指控的人擔任（歐洲議會）候選人，這是絕不可接受的。」

自民黨議員齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在接受《每日鏡報》採訪時還順帶批評了德國選項黨另一位候選人比斯特隆（Petr Bystron）。比斯特隆被指責收錢為親俄勢力做宣傳。齊默爾曼批評說：「正常情況下，這兩個人都應該放棄自己的候選人資格，而不是進一步損害我們的國家。」

綠黨黨主席諾利普爾 (Omid Nouripour) 認為德國選項黨對國家安全構成威脅。他在社交平台X上寫道 ：「迫切需要澄清你們（選項黨）的最高候選人克拉與俄羅斯和中國代表之間的不透明關系。」

社民黨議會黨團副主席維澤（Dirk Wiese）在接受《萊茵郵報》採訪時談到了德國選項黨的混亂狀況：「最先是受到收了克里姆林宮好處費的指控，現在又被懷疑為中國從事間諜活動。」他表示，選項黨正陷入洩露機密和犯罪活動指控的混亂之中。

歐洲議會議員們作何反應？

歐洲議會綠黨議員萊因特克（Terry Reintke）對德國之聲表示：「歐洲議會非常緊迫地需要澄清所發生的事情，然後做出決定。我認為這項調查應該在歐洲議會大選舉行之前結束，因為歐洲公民有權利知道選票上的內容。」

歐洲議會社民黨議員比紹夫（Gabriele Bischoff）說：「現在是時候了，我們應該對發生的事情進行徹底的調查和了解：所謂的『愛國者』在收受來自世界各地的專制者的錢財方面表現得多麼軟弱無能。我想知道接下來會發生什麼？」

她補充說：「我們可以看到，來自不同方面的大量資金也正在進入這些政黨，以影響公眾。」

歐洲議會已經對選項黨議員克拉被逮捕的中國助理做出停職決定。

選項黨黨員克拉本人在X上發表聲明稱：「今天上午，我從媒體了解到我的工作人員Jian Guo被捕的消息。我沒有任何進一步的信息。為外國從事間諜活動是一項嚴重指控。如果指控屬實，雇傭關係將立即終止。」

歐洲議會選舉將於6月6日至9日舉行。民調顯示，包括選項黨在內的幾個極右翼政黨會在選舉中有所收獲。

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