馬來西亞直升機相撞10死 3罹難女兵起飛前傳開心比愛心自拍

馬來西亞紅土坎海軍基地23日發生兩架直升機相撞墜毀事故，大馬皇家海軍證實10人當場罹難。美聯社引述當局報導，兩架出事直升機已面目全非，救援人員從機身殘骸間尋獲遺體，分別為7名男性和3名女性，年齡介於26歲到41歲。

另據馬來西亞「中國報」報導，該3名女性罹難者為軍人，據稱在事故前曾在機內面露笑容自拍合影，其中一人比出愛心手勢；該幅據稱為罹難者的合照在網路上流傳。

紅土坎空軍基地當天出動7架直升機進行大馬皇家海軍建軍日彩排，其中一架突然偏離航線，向右撞上另一架直升機尾翼，冒出黑煙，隨後兩機分別墜毀於基地的體育館及游泳池。消息指出，兩機型號分別為HOM（M503-3）和Fennec（M502-6）；HOM載有7名軍人，Fennec有3人。