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世界氣象組織：亞洲為2023年全球受災最嚴重地區

中央社／ 日內瓦22日綜合外電報導
聯合國世界氣象組織（WMO）今天表示，亞洲是2023年全球蒙受氣候和天氣災害影響最嚴重的地區，而洪水和風暴是造成人員傷亡和經濟損失的主要原因。圖為世界氣象組織秘書長索羅。 歐新社
聯合國世界氣象組織（WMO）今天表示，亞洲是2023年全球蒙受氣候和天氣災害影響最嚴重的地區，而洪水和風暴是造成人員傷亡和經濟損失的主要原因。圖為世界氣象組織秘書長索羅。 歐新社

聯合國世界氣象組織（WMO）今天表示，亞洲是2023年全球蒙受氣候和天氣災害影響最嚴重的地區，而洪水風暴是造成人員傷亡和經濟損失的主要原因。

綜合法新社和路透社報導，全球氣溫去年創下歷史新高，世界氣象組織說，亞洲暖化速度特別快。

世界氣象組織指出，熱浪對亞洲的影響日益加劇，冰川消融威脅這個地區未來的用水安全。

世界氣象組織說，亞洲暖化速度比全球平均要快，去年氣溫比1961年至1990年的平均水準高出攝氏近2度。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）在聲明中說：「報告的結論發人深省。」

「亞洲地區有許多國家在2023年都經歷了有史以來最熱的一年，並且發生一連串極端天氣，包括乾旱、熱浪、洪水和風暴。」

氣候變遷加劇了這類事件的頻率和嚴重程度，深刻影響了社會和經濟，最重要的是，對人類生活和我們居住的環境帶來衝擊。」

「2023年亞洲氣候狀況」（State of the Climate in Asia 2023）報告強調地表升溫、冰川退縮和海平面上升等關鍵氣候變遷指標速度加快，並表示它們將對亞洲地區的社會、經濟和生態系統構成嚴重影響。

世界氣象組織說：「在天氣、氣候和與水有關的災害方面，亞洲是2023年全球受災最嚴重的地區。」

世界氣象組織在今天發布的報告中表示，2023年亞洲通報了79起與水文氣象事件有關的災害，其中超過80%與造成2000多人喪命的洪水和風暴有關。

暖化 氣候變遷 洪水 風暴

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