世界氣象組織：亞洲為2023年全球受災最嚴重地區

聯合國世界氣象組織(WMO)今天表示,亞洲是2023年全球蒙受氣候和天氣災害影響最嚴重的地區,而洪水和風暴是造成人員傷亡和經濟損失的主要原因。

綜合法新社和路透社報導,全球氣溫去年創下歷史新高,世界氣象組織說,亞洲暖化速度特別快。

世界氣象組織指出,熱浪對亞洲的影響日益加劇,冰川消融威脅這個地區未來的用水安全。

世界氣象組織說,亞洲暖化速度比全球平均要快,去年氣溫比1961年至1990年的平均水準高出攝氏近2度。

世界氣象組織秘書長索羅(Celeste Saulo)在聲明中說:「報告的結論發人深省。」

「亞洲地區有許多國家在2023年都經歷了有史以來最熱的一年,並且發生一連串極端天氣,包括乾旱、熱浪、洪水和風暴。」

「氣候變遷加劇了這類事件的頻率和嚴重程度,深刻影響了社會和經濟,最重要的是,對人類生活和我們居住的環境帶來衝擊。」

「2023年亞洲氣候狀況」(State of the Climate in Asia 2023)報告強調地表升溫、冰川退縮和海平面上升等關鍵氣候變遷指標速度加快,並表示它們將對亞洲地區的社會、經濟和生態系統構成嚴重影響。

世界氣象組織說:「在天氣、氣候和與水有關的災害方面,亞洲是2023年全球受災最嚴重的地區。」

世界氣象組織在今天發布的報告中表示,2023年亞洲通報了79起與水文氣象事件有關的災害,其中超過80%與造成2000多人喪命的洪水和風暴有關。