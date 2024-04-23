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日本閣員高市早苗及跨黨派議員 分赴靖國神社參拜

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本首相岸田文雄內閣成員經濟安全保障擔當大臣高市早苗，繼經濟再生擔當大臣新藤義孝後，今天前往靖國神社參拜。另外，約90名國會議員今天稍早也集體到靖國神社參拜。

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

新藤義孝4月21日上午親赴靖國神社參拜後受訪表示，他是抱持崇敬之意向曾為國家做出貢獻的英靈參拜，並說明這是「個人行為」。

至於岸田則是在4月21日附上寫有「內閣總理大臣 岸田文雄」的木牌，供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品，並未親赴靖國神社參拜。

岸田自2021年10月擔任首相以來，每逢靖國神社舉行春季及秋季例大祭時，都沿襲已故前首相安倍晉三等人做法供奉「真榊」，也會在每年的二次大戰結束日時，以「自民黨總裁（黨主席）」身分自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

日本放送協會（NHK）報導，靖國神社為期3天的春季例大祭將於今天結束，高市早苗中午12時30分過後赴靖國神社正殿參拜。

高市在參拜結束後受訪時說，自費供奉「玉串料」，並署名「國務大臣 高市早苗」。她說，是抱持崇敬心情對為國殉身的英靈獻上感謝之意，同時祈願其遺屬們幸福安康。

高市每逢靖國神社舉行春季、秋季例大祭及每年8月15日的二次大戰結束日時，都會前往靖國神社參拜。

另外，由約90名跨黨派議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員會」，今天上午也集體赴靖國神社參拜。該會跟高市一樣，每逢春季、秋季例大祭及二次大戰結束日時，都會集體前往靖國神社參拜。

擔任該會副會長的眾議員逢澤一郎在參拜後表示，明年就是二次大戰結束80週年的重要時刻，「我們是抱持牢記戰爭悲慘及和平可貴，並將其傳承後世是很重要的想法前來參拜」。

日本 議員 靖國神社

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