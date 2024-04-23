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訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權

德國之聲／ 德國之聲
美國國務卿布林肯22日發布人權報告，再指北京於新疆地區實施種族滅絕行動，挑動美中神經。歐新社
美國國務卿布林肯22日發布人權報告，再指北京於新疆地區實施種族滅絕行動，挑動美中神經。歐新社

在造訪中國前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（4月22日）發表美國針對各國人權狀況的研究報告。他說，報告內記錄的暴行「勾起人類最黑暗時刻的回憶」，許多民眾是「種族滅絕與反人類罪的受害者」，包含新疆的維吾爾人。

美國2023年度的《各國人權報告》寫道，中國境內的重大人權侵害未歇；在新疆，「中國政府繼續對以穆斯林為主的維吾爾人和其他少數族裔、宗教群體進行種族滅絕、反人類罪、強迫勞動等人權侵害行為」。

根據報告，新疆有超過1百萬人被拘禁在再教育營或監獄。報告內細數國際媒體與組織對新疆人權狀況的疑慮與指責，例如大批維吾爾人遭政府任意拘留、遭受「系統性的折磨和有辱人格的待遇」，甚至在關押期間身亡。

另一方面，仍有新疆政府官員會強制要求寄宿在維吾爾人家中；若民眾有禱告、持有宗教經文或禁酒禁菸等被視為「極端主義」的行為，就可能被送到「再教育營」。

此外，中國政府透過監視器、人臉辨識科技對維吾爾人的監控也仍在繼續，並採取跨國鎮壓行動，有的人在海外仍遭跟監、騷擾和威脅，或因更新護照遭拒而難以自由行動。

中國政府多次否認跟新疆有關的人權指控，稱其是為了打擊恐怖主義、分離主義和宗教極端主義，而設立「職業訓練所」。

布林肯訪華將提哪些議題？

美國這一次的年度人權報告對中國政府的批評類似於過去幾年，但此次發布時機恰逢布林肯即將訪華之際。據美方消息，他將在4月24日至26日前往中國。

布林肯2021年接任國務卿。路透社指出，如同前任者，布林肯同樣認定「中國政府的行為構成種族滅絕」此一主張，並曾多次在與中國官員會晤時，提出人權疑慮；美國近年的年度人權報告亦呼應這一立場，但在美中官員的直接互動之中，新疆議題較不突出。

上週五（19日），美國國務院官員說布林肯此行訪華會討論人權議題，但該官員未提及新疆的狀況。

布林肯也會跟中方談到不公平經貿行為、產能過剩，以及美國對中國支持俄羅斯國防工業的憂慮。在上週的七國集團（G7）會議上，布林肯曾表示「中國不能兩頭討好」、既協助俄羅斯又與歐洲維持良好關係。除此之外，外界預料布林肯還會跟中國討論台海兩岸、中東局勢等等。

（綜合報導）

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