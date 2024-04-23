中國間諜疑雲 德英不約而同展開行動

西方國家對中國積極從事間諜活動的疑慮加深，德國和英國今天雙雙對涉嫌向中國傳送秘密情資的可疑間諜展開行動。

綜合法新社和路透社報導，德國檢方在聲明中說，調查人員在西部逮捕3名涉嫌提供海事科技情資的德國人。這3人是Herwig F、Ina F.及Thomas R.，被控參與中國國家機構資助的情資蒐集計畫，以及非法向中國出口雷射器。

前兩人是夫妻，在杜塞道夫（Dusseldorf）經營一家公司。至於Thomas R.，檢方形容他是中國國家安全部某員工的代理人。

根據檢方聲明，這對夫妻透過自家公司與德國一所大學達成合作協議，內容涉及替一個中國簽約合作夥伴準備一項可用於軍艦等船用發動機運轉的機器零件研究。上述中國簽約合作夥伴就是給予Thomas R.命令的中國國安部員工。

根據中國官媒新華社刊出的大使館聲明，中國駐柏林大使館「堅決」否認這些指控，並且呼籲德方停止利用間諜指控對中國形象進行政治操弄以及詆毀中國。

此外，英國有兩名男子被控在2021年至去年間向中國移交「文章、筆記、文件或資料」。警方稱這兩名男子是32歲的貝瑞（Christopher Berry）和29歲的凱希（Christopher Cash），而凱希曾在英國國會擔任研究員。

這兩名英國人被控違反1911年政府機密法（OfficialSecrets Act），26日將在倫敦法院出庭。

根據中新社報導，有記者問到兩名英國人因涉嫌為中國提供情報被起訴一事，中國駐英國大使館發言人重申所謂中方涉嫌「竊取英國情報」的說法完全是無中生有，惡意詆毀，並敦促英方停止反中政治操弄。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上週剛訪問中國，就中方支持俄羅斯戰時經濟一事對北京施壓，並提出智慧財產權竊盜和公平市場准入的問題。

西方國家近來一再警告中國情報部門鎖定先進技術。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）警告說，「中國間諜活動對商業、工業和科學構成重大威脅」，「當前案件牽涉的領域尤其敏感，是來自德國可用於軍事目的的創新技術」。

德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）在聲明中說：「被告遭到逮捕時，正在進一步商談研究計畫，這些計畫對於中國擴大海上作戰能力可能特別有用。」

美國、英國和紐西蘭3月曾先後指控，北京當局支持的網路團體幕後操刀下，針對議員和重要民主機構發動一連串攻擊。中國則是憤怒否認相關指控。