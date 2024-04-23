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金正恩首次指導模擬核反擊！向美國南韓發出明確警告

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓官媒於23日證實領導人金正恩22日首度指導模擬核反擊戰術訓練，向敵人發出明確警告。圖為金正恩3月19日在西部地區視察砲兵部隊射擊演習。法新社
北韓官媒於23日證實領導人金正恩22日首度指導模擬核反擊戰術訓練，向敵人發出明確警告。圖為金正恩3月19日在西部地區視察砲兵部隊射擊演習。法新社

韓聯社報導，繼南韓聯合參謀本部於22日指出北韓朝日本海發射短程彈道飛彈後，北韓官媒於23日證實，領導人金正恩22日首度指導模擬核反擊戰術訓練，向敵人發出明確警告。

朝鮮中央通訊社稱，金正恩22日指導「超大型多管火箭發射器」操作訓練，旨在大幅提升北韓迅速祭出核反擊的能力，「向敵人發出明確警告，因應敵人極其挑釁且侵略的軍事對抗行動」，並補充試射「準確」擊中距離352公里外的目標。

北韓超大型多管火箭發射器系統被列為短程飛彈，可將南韓全境置於射程之內，平壤稱此武器可安裝戰術核彈頭。

近來正值南韓和美國進行為期2周的年度聯合空中演習，目的加強應對北韓軍事威脅。對此北韓官媒也在報導中譴責聯合軍演意在「武力扼殺朝鮮」。

北韓 南韓 彈道飛彈

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