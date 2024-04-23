加薩走廊南部醫院亂葬崗 當局稱挖出近200具遺體
加薩走廊（Gaza Strip）民防當局今天表示，過去3天醫護人員在南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）一間醫院，已經挖出約200具被以色列軍隊殺害並埋葬的遺體。
法新社報導，以色列軍方沒有立即對此事發表評論。
加薩走廊民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，民防人員仍在納瑟醫院（NasserHospital）內挖掘遺體，從20日以來已挖出近200具遺體。
巴薩爾還說，其中有幾具遺體已經腐爛，辨識身分的過程有難度。
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩當局媒體辦公室主任薩瓦塔（Ismail Al-Thawabta）也告訴法新社，他們在納瑟醫院內發現了遭到以色列軍隊殺害的民眾亂葬崗。
今年2月中旬，納瑟醫院一帶爆發激烈戰鬥；3月26日，以色列坦克和裝甲車包圍這間醫院。
以色列與哈瑪斯去年10月開始在加薩走廊爆發戰爭迄今，加薩走廊各地的醫院沒能倖免於戰火。
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