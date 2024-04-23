快訊

iPhone拍照祕技曝光！內行人用「1.9倍拍照」比這焦距細節品質更完整

搖不停！花蓮餘震突變多又變大 專家坦言：有點不尋常

台北超有感！上午8:04花蓮芮氏規模5.8地震 花蓮最大震度5強

加薩走廊南部醫院亂葬崗 當局稱挖出近200具遺體

中央社／ 甘尤尼斯22日綜合外電報導

加薩走廊（Gaza Strip）民防當局今天表示，過去3天醫護人員在南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）一間醫院，已經挖出約200具被以色列軍隊殺害並埋葬的遺體。

法新社報導，以色列軍方沒有立即對此事發表評論。

加薩走廊民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，民防人員仍在納瑟醫院（NasserHospital）內挖掘遺體，從20日以來已挖出近200具遺體。

巴薩爾還說，其中有幾具遺體已經腐爛，辨識身分的過程有難度。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩當局媒體辦公室主任薩瓦塔（Ismail Al-Thawabta）也告訴法新社，他們在納瑟醫院內發現了遭到以色列軍隊殺害的民眾亂葬崗。

今年2月中旬，納瑟醫院一帶爆發激烈戰鬥；3月26日，以色列坦克和裝甲車包圍這間醫院。

以色列與哈瑪斯去年10月開始在加薩走廊爆發戰爭迄今，加薩走廊各地的醫院沒能倖免於戰火。

以色列 加薩走廊 民防

延伸閱讀

期貨商論壇／半導體期 壓力大

期貨商論壇／永續期 避險優選

內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力

艾爾段挺哈瑪斯領袖 盼國際關注加薩

相關新聞

金正恩首次指導模擬核反擊！向美國南韓發出明確警告

韓聯社報導，繼南韓聯合參謀本部於22日指出北韓朝日本海發射短程彈道飛彈後，北韓官媒於23日證實，領導人金正恩22日首度指...

布林肯訪陸前夕 再指中方涉種族滅絕行動

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問中國大陸前夕發布人權報告，再指北京於新疆地區實施種族滅絕行動，挑動...

歐盟打算暫停TikTok新版觀看報酬方案 並擬祭罰款

歐盟今天宣布將對TikTok新版Lite展開調查，包括考慮暫停看影片賺點數獎勵方案，TikTok有2天時間提抗辯。另因T...

涉嫌為大陸從事間諜活動 2名英國男子遭起訴

英國BBC報導，兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，涉嫌「提供可能對敵人有用的資訊」。

林中斌：賴清德會變務實 不挑起戰爭

準總統賴清德五二○就職倒數，國防部前副部長林中斌近日接受陸媒專訪時說，賴清德「聽美國的」，也許政治上會作一些「台獨」操作...

馬爾地夫國會大選 親中總統大勝

採總統制的馬爾地夫廿一日舉行國會選舉，總統穆伊祖的人民全國大會黨贏得掌控國會的多數席次。法新社報導直指，中國大陸是這場選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。