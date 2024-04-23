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林中斌：賴清德會變務實 不挑起戰爭
準總統賴清德五二○就職倒數，國防部前副部長林中斌近日接受陸媒專訪時說，賴清德「聽美國的」，也許政治上會作一些「台獨」操作，但不會在兩岸關係上暴衝得太厲害，因為「他不敢挑起戰爭」。
針對美中關係，林中斌認為，由於美國對中國大陸崛起的焦慮，為維持其世界第一的霸權地位，再加上年底美國選舉臨近，整體而言，美國目前對中政策的特點是「以強為主，以柔為輔，競爭與合作並進」。他認為在目前全球格局與變局中，美國必須與北京維持戰略溝通及合作。
至於五二○後台海局勢，林中斌指出賴清德已宣示延續「蔡英文路線」，也許在政治上會作一些「台獨」的操作，但不會暴衝得太厲害，「他不敢挑起戰爭」，不敢搞法理台獨；因為背後有一個美國的限制因素，大陸給予的壓力，會透過美國傳導至民進黨與賴清德。
林中斌認為，既然美國現在強調與大陸競爭與合作，強調與大陸保持溝通，不想激烈對抗，更不要軍事衝突，也不支持「台獨」，「賴清德聽美國的，那他自然就不會挑起戰爭」。
他還表示，賴清德給外界「台獨」的刻板印象，但賴上台後可能會變得「務實」。而前新潮流系大老洪奇昌對賴的影響不容忽視，洪被稱為賴的政治導師，未來賴的兩岸政策不排除採納洪的理性意見。
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