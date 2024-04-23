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全球軍費新高／專家：2指標失衡 才是戰爭徵兆

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
全球軍費大增 製表／國際中心
全球軍費大增 製表／國際中心

斯德哥爾摩國際和平研究所公布去年世界各國軍事支出，總額創歷史新高，年增幅也創下紀錄。我國軍費支出增加百分之十一，學者認為，不必因此而悲觀認為戰爭必然會爆發，重點是會否出現競爭雙方的軍費失衡。

學者也認為，我國必定將面對增加國防支出壓力，尤其如果川普當選下屆美國總統，要求台灣自救的態度會更明顯。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，當前美國不希望軍事介入國際衝突，更常以國防支出來評斷包括台灣在內的盟國，是否有自衛決心；未來賴清德政府勢必要面對來自國外的壓力，要求實質增加軍費，尤其增加幅度會以簡單指標來檢視，如國防預算占ＧＤＰ比重。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，不必對軍費大增過度悲觀，主因在於兩個指標，一是軍費總額的量體，二是競爭雙方軍費是否失衡；只有兩者同時呈現失衡，才是戰爭徵兆。

蘇紫雲表示，軍費可視為安全情勢重要指標，特別是威權國家軍事擴張。如希特勒上台的一九三三年，德國國防預算為二點五億美元，一九三九年戰爭爆發前已增至四十三億美元，增幅達十七倍。中共一九九七年國防預算二八○億美元，去年增至二九六○億美元，增加十點五倍。

他表示，導致戰爭的另一個條件是敵對雙方軍事實力失衡。例如一九三九年二次大戰爆發時，英國軍費只有十八億美元，不到德國一半；俄烏戰爭爆發時，烏克蘭軍費僅四十三億美元，俄國則為七百五十億美元。反之，雙方如果勢均力敵，即使軍費額度均高也未必爆發衝突：以一九八五年為例，蘇聯軍費三千兩百億美元，美國也有三千億美元，雙方並未直接開戰。

俄烏戰爭 國防預算 軍費

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