馬爾地夫國會大選 親中總統大勝

採總統制的馬爾地夫廿一日舉行國會選舉，總統穆伊祖的人民全國大會黨贏得掌控國會的多數席次。法新社報導直指，中國大陸是這場選舉的贏家，並顯示選民支持他靠向北京，並遠離區域強國兼長期援助馬國的新德里。

據馬國選委會的初步計票和媒體預測，人民全國大會黨已贏得七十一席，跨越取得九十三席國會「超級多數」所需席次。

外界視這場選舉為對穆伊祖續推與中國更緊密經濟合作計畫的關鍵測試。相關計畫可望獲中國貸款，並在中國「一帶一路」倡議下，由中國國企執行合約，包括在引發爭議的填海土地興建數千棟公寓。

中國外交部發言人汪文斌廿二日對選舉結果說，中方願與馬方合作，以維持兩國傳統友誼，並擴大在各個領域的交流合作。

人民全國大會黨及其盟友目前在國會僅有八席，國會朝小野大的窘境使去年九月當選的穆伊祖施政受阻。原本在國會擁有超級多數的主要在野黨馬爾地夫民主黨這次選舉慘敗，只獲已開出席次中的十二席。

低地國馬爾地夫由分布在赤道附近、南北縱列綿延約八百公里的一一九二個小珊瑚礁島組成，是最容易因暖化海平面上升而受衝擊的國家之一。曾任建設與基礎設施部長的穆伊祖矢言藉由填海造陸並築高島嶼，以抵抗海潮。不過環保人士認為此一政策恐加劇洪患風險。

穆伊祖去年九月以親中前總統雅門的代理人之姿贏得總統大選。馬國高等法院推翻雅門因貪腐遭判的十一年有期徒刑後，他已獲釋。