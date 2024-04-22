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馬來西亞打造東南亞最大IC設計園區 搶進半導體前端

中央社／ 吉隆坡22日綜合外電報導

馬來西亞首相安華及經長今天宣布，大馬政府將打造東南亞最大積體電路（IC）設計園區，並將提供減稅、補貼和工作簽證免費等多項獎勵措施，以吸引全球科技公司及投資者前來。

路透社報導，馬來西亞政府計劃將國家打造為東南亞數位產業中心，目標最晚在2030年擠進「全球創業生態系排名」（Global startup ecosystem index）前20的國家。

馬來西亞目前已是全球半導體產業重要參與國家，封裝測試產能約占全球13%。但安華（AnwarIbrahim）今天在吉隆坡20（KL20）峰會開幕致詞時表示，馬來西亞要努力從封測等後端產業轉入高價值的前端產業如設計，打造IC設計園區便是其中一環。

安華還說，這個園區計畫受到馬來西亞中部雪蘭莪州（Selangor）的支持，將歡迎世界級業者進駐成為主力租客（anchor tenant），並將與英國晶片製造商安謀（Arm）這類全球企業合作。他並未提供進一步細節。

吉隆坡20峰會召開目的，是要提出支持馬來西亞新創公司的新政策。安華致詞時表示，馬來西亞主權財富基金大馬國庫控股國民投資公司（KhazanahNasional）也將成立一個基金，來投資創新且高成長的馬來西亞公司，初步將投入10億馬幣（約新台幣68億元）資金。

馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）則在峰會上宣布，大馬政府將提供辦公空間補貼、就業准證費用豁免、搬遷服務和企業優惠稅率等獎勵，來吸引外國創投公司、科技創業家及獨角獸公司前來投資。

獨角獸公司即估值達10億美元的新創公司。拉菲茲表示：「我們想要吸引全球獨角獸公司來到馬來西亞，除了藉此創造高技能和高價值的就業機會，同時作為未來企業家和科技業高級領導者的人才儲備。」

獨角獸 馬來西亞

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