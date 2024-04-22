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馬爾地夫國會選舉結果 親中政黨大獲全勝

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
馬爾地夫總統穆伊祖。 美聯社
馬爾地夫總統穆伊祖。 美聯社

印度洋戰略要地馬爾地夫21日舉行國會選舉，初步結果顯示親中派總統穆伊祖領導的人民國家會議黨（PNC）黨大獲全勝，使中─印在印度洋的敵對關係成為各界關注的焦點。

當地新聞網站22日報導，該黨在93席國會議員中，贏得71席。

馬爾地夫人口略多於50萬人，大部分都是穆斯林。穆伊祖去年在總統選舉中力主「印度離開（India Out）」計畫，以表達穆斯林對印度的憤怒。他就任後於今年元月赴北京進行國是訪問，並與中國簽署經濟、貿易與基礎建設協定草案。

他也要求大約88位印度軍事人員撤離馬爾地夫；這些軍隊目前正在撤離，印度將改派技術官僚團隊以代替軍隊。

據馬爾地夫觀光部的數據顯示，今年第1季的印度客人數劇減38%，為34,847人；來自中國的觀光客激增288%，達67,399人。

印度 馬爾地夫

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