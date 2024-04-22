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南海緊張升溫 美菲最大規模「肩並肩」軍演登場

中央社／ 馬尼拉22日專電

南海和區域緊張之際，歷來最大規模的美菲「肩並肩」軍演今天開幕，今年演習地點集中在菲律賓北部和西部靠近南海處，美菲特種部隊還將在鄰近台灣的巴丹群島舉行奪島演習。

一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演今天在馬尼拉開幕，為期3週，將動員逾1萬6700名美菲軍人，還有澳洲國防軍和法國海軍一艘巡防艦參與，規模超越歷年。

「肩並肩」軍演執行官洛希科（Michael Logico）17日說，今年演習重點是菲律賓北部和西部，尤其是遠至菲國北端巴丹群島（Batanes）和巴拉旺島（Palawan）以西。

中菲南海主權紛爭加劇，南海成為爆發衝突的區域熱點。美日菲領袖12日在華府首度舉行3方峰會，被視為建立夥伴關係合力制衡中國。

今年肩並肩軍演地點靠近潛在衝突熱點台灣和南海，備受矚目。近百名媒體記者今天出席採訪肩並肩軍演開幕式，擠爆會場。

肩並肩軍演菲方指揮官利庫丁尼（Marvin L.Licudine）接受媒體提問表示，本次軍演中，菲美特種部隊將在呂宋島北部、尤其是巴丹群島舉行奪島演習。

巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，距台灣不到200公里，是控制呂宋海峽與巴士海峽進出樞紐，戰略地位重要。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）去年曾告訴中央社，若中國入侵台灣並希望阻撓敵人從南方接近台灣，控制巴丹群島將是關鍵。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）在開幕式致詞表示，美國和菲律賓身為沿海國家，「為應對威脅我們地區和平安全的複雜挑戰，我們了解海上合作的重要性」。

布勞納說：「我們跟志同道合的夥伴一起，全力維護印太地區穩定與繁榮。」

他表示：「透過全面群島防衛概念，我們旨在加強防務能力合作與軍事合作，為協助子孫後代建立一個更安全的全球社會發揮重要作用。」

美方指揮官、美國陸戰隊太平洋司令朱尼（WilliamJurney）表示，美菲軍隊在接下來幾週，「將增進並強化我們應對菲律賓和整個印太地區自然災害和其他挑戰的集體能力」。

朱尼說：「肩並肩軍演不只是演習，更是我們對彼此共同承諾的具體展現。這關係到地區和平，關係到區域穩定。」

他表示，肩並肩軍演中，「我們增進相互反應和防衛能力，強化促進區域安全和保護共同利益的能力」。

演習 菲律賓 軍演

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