繼女首富被判死刑後...當局擴大打擊貪腐 越南警方逮捕國會主席助理

越南公安部22日以濫用職權罪名逮捕國會主席王庭惠的助理范泰哈（Pham Thai Ha，音譯），這是順安集團行賄案調查行動的一環，顯示河內當局持續加強打擊官員收賄。

路透報導，公安部聲明說，調查人員正「集中火力擴大調查範圍，查明嫌疑人（指范泰哈）所涉嫌的違法行為，以及順安集團等相關組織的違法行徑。」范泰哈也兼任國會辦公室副主任。

越南當局展開「烈火熔爐」反貪腐行動後，已有數百名高階官員和企業高管被起訴或辭職下台。公安部上周表示，已逮捕順安集團的董事長與執行長等六人，因涉嫌違反投標法。

越南女首富、華裔房地產商張美蘭日前因貪汙、賄賂與違反銀行規定等罪名，遭法院判處死刑。

越南政府表示，順安集團成立於2004年，專門從事基礎設施營造、不動產交易等業務。