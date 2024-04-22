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美韓將領會晤之際 南韓：北韓發射數枚彈道飛彈

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
北韓4月2日據稱試射一枚新款中遠程固體燃料高超音速飛彈。圖由北韓官媒朝中社3日釋出。路透
北韓4月2日據稱試射一枚新款中遠程固體燃料高超音速飛彈。圖由北韓官媒朝中社3日釋出。路透

路透引述南韓軍方報導，北韓22日向東部外海發射數枚彈道飛彈。南韓聯合參謀本部指出，北韓從首都平壤附近疑似發射數枚短程彈道飛彈，飛行約300公里後落入海面。

日本政府也說，北韓似乎發射彈道飛彈。日本放送協會（NHK）報導，該彈體似乎落在日本專屬經濟區以外；日本電視台（NTV）引述一名日本官員說，該彈體為短程彈道飛彈。

北韓這次傳出射彈同日，恰逢南韓聯合參謀本部議長金明秀會晤來訪的美國太空司令部司令懷汀。韓方指出，兩人討論北韓偵察衛星的進展、北韓與俄羅斯強化軍事合作等議題。

北韓本月稍早也發射一枚新的高超音速（極音速）飛彈，此舉源自平壤正在開發各種射程的固體燃料飛彈。

北韓據信正準備發射第2枚間諜衛星；去年11月平壤已成功將一枚偵察衛星送上軌道。北韓上周也才聲稱發射一枚戰略巡弋飛彈以測試大型彈頭，並試射一款新的防空飛彈。

首爾梨花女子大學教授伊斯利向路透說，北韓正傾力迅速開發武器，不僅是要取得軍事優勢，也是為了鞏固北韓金氏政權的科技民族主義政治正當性。

北韓 彈道飛彈 日本

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