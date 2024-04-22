北韓第7次核試時機 專家：可能在美大選前

南韓相關專家今天就北韓進行第7次核試驗的時機與對策進行討論，部分意見認為，平壤當局可能為確保核武完成度及與美國協商籌碼，在11月美國總統大選前進行核試。

韓聯社報導，南韓國家安保戰略研究院今天在首爾舉行「北韓第7次核試驗展望與對策」論壇，研究院旗下安保戰略研究中心研究委員李長圭（音譯）在會中做以上表示。

他分析，這次核試驗可能就2023年公開的戰術核彈頭、超大型核彈頭及兩者同時發射等，進行連續試驗。考慮南韓與美國將在6月舉行「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG）第3次會議，北韓可能在會後至11月美國大選前進行核試。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤則認為，若北韓正尋求重返白宮大位的前美國總統川普，視為更好的「核談判」對象，就有可能在美國大選前進行核試驗，以施加更多壓力。

但也有專家持相反意見。統一研究院統一政策研究室長鄭成允（音譯）認為，雖然北韓認為有必要進行第7次核試驗，但因反效果大，今年內進行的可能性相對低。

他指出，若北韓執意在此時進行核試驗，可能造成盟友中國、俄羅斯轉而加入國際制裁，或中俄意見分歧的狀況，「尤其是中國可能不希望與北韓接壤地區受到影響，或因此強化美國、日本在區域內的影響力」。

專家們也警告，若北韓進行第7次核試驗，可能對周邊地區的地質環境造成威脅。

前首爾市立大學土木工學系教授李秀坤（音譯）引述國外分析指出，豐溪里核試驗場附近的萬塔山在第6次核試後就出現崩潰狀況，且範圍極廣不易修補，若再次進行核試，可能造成整座山坍塌，導致放射性物質汙染鄰近北韓及中國領土。

南韓科學技術研究院委任研究委員千明國（音譯）也警告，超大型核彈頭試驗引起的地震可能搖晃白頭山的岩漿庫，導致火山爆發，「最糟的狀況下，中國東北3省與北韓、日本北部等東北亞地區都會受到波及」。