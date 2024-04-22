快訊

中職／洪一中被關球場地下室第二波懲處 高市運發局副局長記過

張國煒怒告長榮大哥「內線交易金額破百億」 張國華回應了

最後一波內閣名單！農業部長明將揭曉 「這兩人」呼聲高

北韓第7次核試時機 專家：可能在美大選前

中央社／ 首爾22日專電
南韓相關專家今天就北韓進行第7次核試驗的時機與對策進行討論，部分意見認為，平壤當局可能為確保核武完成度及與美國協商籌碼，在11月美國總統大選前進行核試。美聯社
南韓相關專家今天就北韓進行第7次核試驗的時機與對策進行討論，部分意見認為，平壤當局可能為確保核武完成度及與美國協商籌碼，在11月美國總統大選前進行核試。美聯社

南韓相關專家今天就北韓進行第7次核試驗的時機與對策進行討論，部分意見認為，平壤當局可能為確保核武完成度及與美國協商籌碼，在11月美國總統大選前進行核試。

韓聯社報導，南韓國家安保戰略研究院今天在首爾舉行「北韓第7次核試驗展望與對策」論壇，研究院旗下安保戰略研究中心研究委員李長圭（音譯）在會中做以上表示。

他分析，這次核試驗可能就2023年公開的戰術核彈頭、超大型核彈頭及兩者同時發射等，進行連續試驗。考慮南韓與美國將在6月舉行「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG）第3次會議，北韓可能在會後至11月美國大選前進行核試。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤則認為，若北韓正尋求重返白宮大位的前美國總統川普，視為更好的「核談判」對象，就有可能在美國大選前進行核試驗，以施加更多壓力。

但也有專家持相反意見。統一研究院統一政策研究室長鄭成允（音譯）認為，雖然北韓認為有必要進行第7次核試驗，但因反效果大，今年內進行的可能性相對低。

他指出，若北韓執意在此時進行核試驗，可能造成盟友中國、俄羅斯轉而加入國際制裁，或中俄意見分歧的狀況，「尤其是中國可能不希望與北韓接壤地區受到影響，或因此強化美國、日本在區域內的影響力」。

專家們也警告，若北韓進行第7次核試驗，可能對周邊地區的地質環境造成威脅。

前首爾市立大學土木工學系教授李秀坤（音譯）引述國外分析指出，豐溪里核試驗場附近的萬塔山在第6次核試後就出現崩潰狀況，且範圍極廣不易修補，若再次進行核試，可能造成整座山坍塌，導致放射性物質汙染鄰近北韓及中國領土。

南韓科學技術研究院委任研究委員千明國（音譯）也警告，超大型核彈頭試驗引起的地震可能搖晃白頭山的岩漿庫，導致火山爆發，「最糟的狀況下，中國東北3省與北韓、日本北部等東北亞地區都會受到波及」。

北韓 南韓 美國大選

延伸閱讀

昨天前往俄羅斯 北韓官媒：副總理率領農業代表團訪問

北韓再射巡弋飛彈測試「超大型彈頭」威力 宣稱與地區局勢無關

美駐聯合國大使：施壓北韓 制裁仍是有效工具

美日韓推動多國小組 監督制裁北韓工作

相關新聞

今年第4次！北韓稍早朝東海發射不明彈道飛彈

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部於台灣時間22日下午2時4分表示，北韓稍早朝日本海發射不明彈道飛彈。

雪梨購物中心刺傷事件，38歲母親重傷捨命救下愛女

4月13日澳洲雪梨西田龐迪購物中心發生持刀刺殺事件，包括兇手在內共造成7人死亡、10多人受傷。當時一名38歲母親艾希莉．古德（Ashlee Good）與9個月大的女兒哈莉葉（Harriet）皆被兇嫌刺傷，身負重傷的艾希莉在性命垂危之際將女兒交給一名陌生男子，希望他能夠救孩子一命。事後哈莉葉被送往雪梨皇家兒童醫院手術搶救，已順利出院，然而母親不幸傷重不治。

解析黑盒子機體無異常 日海自兩架直升機很可能是相撞墜毀

本月20日日本海上自衛隊兩架直升機在伊豆群島附近訓練中墜毀，1人死亡、7人失蹤尚未尋獲。NHK報導，現場尋回的飛行紀錄器...

影／斯里蘭卡賽車衝撞瞬間曝光！高速撞人群釀7死21傷

斯里蘭卡一所軍校21日舉辦賽車活動驚傳衝撞意外，一輛賽車偏離賽道後高速撞向觀眾和賽事人員，釀成包含一名8歲女童在內共7人...

美韓將領會晤之際 南韓：北韓發射數枚彈道飛彈

路透引述南韓軍方報導，北韓22日向東部外海發射數枚彈道飛彈。南韓聯合參謀本部指出，北韓從首都平壤附近疑似發射數枚短程彈道...

北韓發射彈道飛彈 墜落日本專屬經濟區外側

日本防衛省（相當於國防部）表示，北韓今天下午3時（台灣時間2時）許發射了可能是彈道飛彈的物體。日媒報導，上述物體已墜落在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。