快訊

中科院九鵬基地傳巨響！救護車鳴笛民憂「彈藥出意外」 真相曝光

中信金送「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」！7家金控股東會紀念品一次看

國家警報響大雷雨來了！宜蘭、花蓮下到4點 山區暴雨警戒

土航客機搞錯降落跑道 羽田機場及時察覺未釀禍

中央社／ 東京22日綜合外電報導

一架土耳其航空公司客機4月20日晚間降落日本東京羽田機場途中偏離航道，朝著與管制員指示相異的跑道飛行，所幸管制員及時察覺並指示土航飛機重飛，未釀成事故。

綜合共同社、讀賣新聞報導，日本國土交通省（簡稱國交省）已經要求土耳其航空公司（TurkishAirlines）提出詳細報告，並防止類似事件再度發生。

根據國交省相關人士透露，4月20日晚間7時15分左右，羽田機場管制員指示這架從土耳其伊斯坦堡飛往羽田機場的土航198號班機從機場東方的東京灣上空降落在B跑道。

不料，這架土航客機大約在距離機場約10公里外的千葉縣浦安市外海上空，機首朝著西南方向飛往羽田機場D跑道。

而這架客機當時已經下降到高度約300公尺，所幸羽田機場管制員及時察覺，並指示土航重飛。而土航198號班機重飛之後，於當晚7時40分左右順利降落羽田D跑道。

當時羽田機場D跑道上已經有先降落的客機，目前初步研判兩機似乎保持著安全距離。

土航客機2023年9月也曾經發生偏離航道事件，當時土航一架飛機從羽田機場出發後偏離正確航道，誤闖位於日本東京鬧區的東京鐵塔等地上空，所幸這起事件並未引發事故。

日本 東京鐵塔 羽田機場

延伸閱讀

日本獲多獎！2024世界機場評比 成田「服務人員」最佳、這裡拿進步獎

日航客機飛行途中無線電故障 機場燈號引導降落

波音工程師控787客機製造「抄捷徑」！恐解體墜機 籲全球停飛

疑「糖蛇實驗」爆火星！私中實驗蓋酒精釀禍 13歲少女二級燙傷

相關新聞

今年第4次！北韓稍早朝東海發射不明彈道飛彈

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部於台灣時間22日下午2時4分表示，北韓稍早朝日本海發射不明彈道飛彈。

解析黑盒子機體無異常 日海自兩架直升機很可能是相撞墜毀

本月20日日本海上自衛隊兩架直升機在伊豆群島附近訓練中墜毀，1人死亡、7人失蹤尚未尋獲。NHK報導，現場尋回的飛行紀錄器...

影／斯里蘭卡賽車衝撞瞬間曝光！高速撞人群釀7死21傷

斯里蘭卡一所軍校21日舉辦賽車活動驚傳衝撞意外，一輛賽車偏離賽道後高速撞向觀眾和賽事人員，釀成包含一名8歲女童在內共7人...

北韓發射彈道飛彈 墜落日本專屬經濟區外側

日本防衛省（相當於國防部）表示，北韓今天下午3時（台灣時間2時）許發射了可能是彈道飛彈的物體。日媒報導，上述物體已墜落在...

菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊

兩年一度的「西太平洋海軍論壇年會」週日（4月21日）在青島登場，這是中國時隔10年再度承辦此年會；上一次年會是2022年11月在日本舉行。 本屆年會為期4天，澳洲、法國、印度、日本、韓國、俄羅斯

土航客機搞錯降落跑道 羽田機場及時察覺未釀禍

一架土耳其航空公司客機4月20日晚間降落日本東京羽田機場途中偏離航道，朝著與管制員指示相異的跑道飛行，所幸管制員及時察覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。