潑水節過後 泰國新冠肺住院病例激增

中新社引述《曼谷郵報》報導指出，泰國疾病控制中心21日透露，在日前潑水節（宋干節）過後，泰國新冠肺炎住院病例激增。

泰國疾病控制中心主任通猜表示，過去一周，該國新增新冠肺炎住院患者1,004例，平均每天新增143例。病例中有3例死亡，死者屬於高危人士，包括老年人、慢性病患者和孕婦。

泰國今年潑水節為4月11日至16日。通猜說，新冠住院病例增加的原因，除了潑水節期間的許多聚會和集會外，患者大多表現出類似於流感的輕微症狀，並且並未意識到自己被感染，因此沒有自我隔離，導致更多人感染。

據悉，Omicron變種的JN.1亞變種目前是泰國的主要毒株。

通猜表示，自去年底泰國確診首例JN.1毒株病例以來，沒有跡象表明它會比Omicron其他變種引起更嚴重的症狀。感染JN.1毒株的患者會出現與普通呼吸道疾病相似的症狀，如發燒、咳嗽、喉嚨痛、身體疼痛、頭痛和流鼻涕。