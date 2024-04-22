日通過民法修正案 父母離婚享共同親權

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】即使離婚，父母仍可共同撫養小孩？日本下議院通過一民法修正案，將允許離婚夫妻對子女擁有「共同親權」。對於離婚家庭的孩童而言，原先只能擁有父母其中一方的「單獨親權」，而隨著民法修正案的通過，離婚父母將有機會共同扶養子女。然而，擁有虐待傾向或家暴的受害家庭，將由法院裁定親權行使。

允許行使共同親權

根據日本民法規定，離婚夫妻必須決定由哪一方擁有子女的親權，然而，批評者認為這項規定將對孩子造成心理傷害，並剝奪父母在孩子成長過程中的角色。

《衛報》報導，由自民黨和公明黨共同發起的民法修正草案，於日本下議院16日投票表決通過，修改離婚夫妻一方擁有「單獨親權」之規定，將允許離婚夫妻對子女擁有「共同親權」。

不過，該法案的某些支持者也認為，若虐待兒童被列為夫妻離婚原因，共同親權可能會使兒童面臨更多危險。另外，因遭受家暴而離婚的婦女，為了子女也將被迫與施虐者保持聯繫。

法院將視情況裁定

《NHK World》指出，根據新修法規定，父母將討論是否申請共同親權或單獨親權，若雙方無法達成共識，家庭法院將會做出裁決。另外，法院若有認定有家暴或虐待兒童的情況，只將授予一方單獨親權。

如今，該法案以多數票獲得下議院通過，並送交上議院表決，盼於本屆議會的會期結束前正式通過。目前，G7集團國家只剩下日本還未通過「共同親權」，而隨著孩童的心理傷害備受關注，社會大眾對於親權行使也更加重視。

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