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緬甸、寮國擄人詐騙 斯里蘭卡人訴悲情

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】因為軍政府無暇管理，讓緬甸成為詐騙集團的溫床！近日有被擄者受訪談到，他被抓後，詐騙集團要求他從事婚姻詐騙，若有不從將會被毒打、囚禁，他後來請家人匯贖金才勉強逃脫。聯合國估計，每年有12萬人被擄騙到緬甸從事詐騙犯罪，寮國、柬埔寨與泰國等地也是詐團的主要據點。

詐團虐待受俘人質

根據《英國廣播公司》報導，24歲的斯里蘭卡人李維（化名）與太太到泰國度蜜月，結果卻被綁架到緬甸，被講著中文口音的詐騙集團要求從事婚姻詐騙，詐取有錢老富男的財富。李維歎說，詐團將他的衣服剝光、毒打與電擊他，且若不聽話，不給他任何食物，只有混合著煙灰與土的水可以喝。

「這還不是最殘忍的。」李維說，詐團還將兩個女生帶到他面前直接強暴，讓他感到相當害怕，擔心自己隨時失去性命。營地裡還有40名被擄者，有斯里蘭卡人、巴基斯坦、印度、孟加拉，甚至是非洲國家的人都有。由於緬甸軍政府疲於因應國內反抗軍，讓緬甸成為東南亞詐騙集團窩藏最多的國家。

12萬人被拐騙

除緬甸之外寮國、柬埔寨最為嚴重，此外，泰國、馬來西亞、越南與菲律賓也都是熱點國家。據聯合國統計，每年約有12萬人被拐騙或抓到緬甸從事詐騙業，而婚姻詐騙更是其中大宗，相關黑數很多，但以美國有統計的案例來看，2023年有超過1.7萬人受害，遭詐金額高達6.52億美元。

李維透露，他們每天要工作22小時、1個月只休1天，若詐騙到10萬美元，他們40幾個人只能分到其中一半，剩下都是詐騙集團的。不過李維說，只要願意付贖金，還是有逃離的可能，詐騙集團要求他的家人付80萬盧比（約2650美元）的贖金，雖然李維後來終於回家，但贖金也讓他背上大筆債務。

衍生各類犯罪問題

印度快報》提到，網路詐騙擄人在東南亞非常嚴重，印度、孟加拉也有很多人受騙，由於新冠疫情期間中國的旅遊禁令，讓很多在東南亞經營賭場的中國幫派失去客源，因此轉型為網路詐騙團體。由於詐騙集團會以各種理由詐騙，甚至出現華格納集團招聘傭兵的假簡訊，讓受騙者誤殺無辜民眾的狀況，使各國政府相當頭痛。

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