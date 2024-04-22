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斯里蘭卡越野賽車意外 7死20餘傷

中央社／ 新德里22日專電

斯里蘭卡昨天發生賽車衝出跑道撞向觀賽人群事故，造成至少7人死亡，包括1名8歲女童，另有20餘人受傷送醫治療。

根據斯里蘭卡「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，福克斯丘超級越野賽（Fox Hill Super Cross）昨天在斯里蘭卡中南部的狄亞塔拉瓦（Diyatalawa）舉行，過程中有一輛賽車失控撞向人群。

事件造成至少7人死亡，包括1名8歲女童，還有4位賽事主辦人員，另有20餘人受傷送醫，其中3人傷勢嚴重。

報導說，主辦單位立即取消後續賽事。

警方正在調查這起事故。網路曾流傳影片，撞人事故發生前，已有1輛賽車翻覆在跑道上，不排除這是造成後方車輛失控翻覆的原因。

福克斯丘超級越野賽是由斯里蘭卡軍校（Sri LankaMilitary Academy）和斯里蘭卡賽車協會（Sri LankaAutomobile Sports）共同主辦，今年已進入第28屆。

失控 斯里蘭卡

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