快訊

高中好友不信五億生會尋短 曝他拿地契約定「買BMW載我玩」

抗癌逾10年病逝！高空彈跳、爬長城… 部落客星希亞罹癌仍活躍鼓舞癌友

不辭了！慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

2023全球軍費開支達新高 歐亞中東漲幅最顯著

中央社／ 斯德哥爾摩21日綜合外電報導

根據今天公布的研究報告，隨著世界各地緊張局勢升溫，全球2023年軍事支出達10多年來最大漲幅，創下2.4兆美元的空前新高。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告顯示，全球軍事支出都上揚，歐洲、中東和亞洲漲幅尤其顯著。

SIPRI高級研究員田楠（Nan Tian）告訴法新社說：「軍費支出總額創歷史新高…且自2009年以來，我們首次看到全部5個地理區域的軍事支出都增加。」

報告內容顯示，2023年軍事支出上升6.8%，為「2009年以來最大年增幅度」。

田楠說：「這反映出全球和平穩定的惡化。世界各地真的沒有一個地區的情勢有所好轉。」

●中國連29年增加軍事支出 日本台灣均成長11%

全球軍事支出前5大國依序為美國、中國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯。

中國連續第29年增加軍費開支，增幅達6%，來到約2960億美元。

而在北京加強軍事建設、區域緊張局勢惡化下，也促使鄰國在軍事方面投入更多資金。

日本去年的支出為502億美元，台灣166億美元，兩國均成長了11%。

同時，全球第4大軍事支出國印度的支出增加了4.3%，達到836億美元。

俄烏戰爭下 兩國和歐洲各國軍費全增加

田楠表示，隨著烏克蘭戰爭尚未落幕，烏克蘭、俄羅斯和「一大堆」歐洲國家軍事支出都有所增加。

根據SIPRI的估計，俄羅斯2023年軍事支出增加了24%，來到1090億美元。而自俄國2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞（Crimea）以來，軍事支出已增加了57%。

烏克蘭的軍事支出增加51%，來到648億美元，但基輔當局也獲得了350億美元的軍援，其中大部分來自美國，這意味烏國援助和支出總額約達俄國支出的9/10以上。

在歐洲，波蘭的軍費增幅迄今最大，一口氣漲了75%，來到316億美元。

●地緣政治緊繃 專家：各國恐持續提升軍事力

整個中東地區的支出也有所增加，當地最大支出國沙烏地阿拉伯增幅達4.3%，達約758億美元；第二大支出國以色列2023年增加了24%，達到275億美元，背後一大因素是以色列去年10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲後，對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動攻勢。

美國的軍事開支則比其他國家都要多，增幅達2.3%，達到9160億美元。

田楠表示，一來俄烏戰爭「毫無結束跡象」，二來考量中東目前局勢，三來亞洲日趨緊張，種種因素讓他認為，各國可能會繼續提升軍事力。

他說；「預計這種成長趨勢至少將持續好幾年。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 軍費

延伸閱讀

內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力

以色列屯墾者攻擊約旦河西岸村莊 居民憂再遇襲

艾爾段挺哈瑪斯領袖 盼國際關注加薩

以哈停火又卡關 雙方都卸責對方

相關新聞

2023全球軍費開支達新高 歐亞中東漲幅最顯著

根據今天公布的研究報告，隨著世界各地緊張局勢升溫，全球2023年軍事支出達10多年來最大漲幅，創下2.4兆美元的空前新高

劍指中國 美菲將展開肩並肩軍演

中國在南海日益獨斷推升衝突疑慮之際，菲律賓和美國今天將動員數千名軍人展開聯合軍事演習

疫後重建資金 波蘭收到歐盟凍結支援款項

歐盟支援成員國疫後重建的資金，先前擔憂波蘭法律正義黨舊政府不遵守法治原則而遭擱置。新政府去年底上任，歐盟近日撥款63億歐...

就加強打擊犯罪公投之際 厄瓜多典獄長遭槍殺

厄瓜多一所監獄的典獄長今天遭人槍殺，在此同時為了打擊與幫派相關的犯罪激增，全國各地公民就擬議的更嚴厲措施進行投票

條件太嚴苛？LV進駐全日本最賺錢的伊勢丹百貨 竟花了40年

位於東京的伊勢丹百貨新宿本店為全日本第一的百貨金雞母，這兩年的營業額甚至超越泡沫經濟時代。而路易斯．威登（LV）是全球銷量數一數二的奢侈品牌，但不可思議的是，LV正式進駐伊勢丹本店，卻花了超過40年。...

新加坡「李氏王朝」告終 李顯龍卸任後黃循財接班面臨的3大考驗

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：拜登政府一邊派高階官員訪陸穩定關係，一邊高舉反傾銷大旗為年底大選打算，醞釀中的新一輪貿易戰是否會成為美中關係一大變數？ 看點2：新加坡總理李顯龍宣布5月中卸任，結束近20年執政，意味著掌權長達半世紀的「李氏王朝」時代落幕，接班人黃循財如何應對眼前的3大考驗備受關注。 看點3：伊朗為報復使領館遇襲事件，13日朝以色列發射超過300枚飛彈和無人機，以軍隨即於19日對伊朗境內發動反擊，兩國之間長達數十年的「影子戰爭」不再，為中東局勢埋下變數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。