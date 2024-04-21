日本首相岸田向靖國神社供奉祭品 引南韓不滿：深表失望
日本靖國神社今起一連3天舉行春季例大祭，首相岸田文雄循例供奉被稱為「真榊」的供品不參拜，南韓今天對岸田此舉深表失望，並敦促日本政界高層展現對戰時歷史的悔悟。
東京靖國神社供奉250萬名戰爭亡靈，其中大多為日本人，但也供奉多名二戰甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與南韓強烈反彈。
岸田今天附上寫有「內閣總理大臣 岸田文雄」的木牌，供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品不參拜。不過，岸田內閣成員經濟再生擔當大臣新藤義孝，上午已親赴靖國神社參拜。
路透社報導，南韓外交部表示：「（南韓）政府就日本政界高層再度向靖國神社供奉祭品，或是親赴神社參拜，深表失望和遺憾。靖國神社美化日本的侵略戰爭、供奉戰爭罪犯。」
南韓外交部在聲明中說，韓方敦促日本政界高層「正視歷史，展現出謙卑反省和真誠悔悟」，這是兩國改善關係的重要基礎。
這份聲明並未直接點名岸田。
路透社無法立刻聯繫上日本外務省官員請求置評。
南韓總統尹錫悅2022年就任後，把改善南韓與日本、美國的安全合作，當成外交政策優先任務，之後韓、日兩國關係日趨緊密。
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