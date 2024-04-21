正值南海局勢升溫！陸辦西太平洋海軍論壇 俄羅斯海軍總司令將與會

西方日漸加強批評俄羅斯與中國的關係之際，俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天指出，俄國新任命的海軍總司令莫伊席夫將參加中國舉行的第19屆西太平洋海軍論壇年會。

塔斯社引述俄羅斯國防部的消息報導，莫伊席夫（Alexander Moiseev）海軍上將會參加在中國山東省青島市舉行的西太平洋海軍論壇年會（Western Pacific Naval Symposium），且還將召開雙邊會議，包括會晤中國海軍高層。

根據中國官媒，本屆西太平洋海軍論壇年會將於4月21至24日期間舉行。路透社報導，莫伊席夫的訪中行程會持續到4月25日。

中國官媒新華社報導，本屆論壇以「命運與共的海洋」作為主題，會有來自29個國家的180多位海軍代表參加。

第19屆西太平洋海軍論壇年會的舉行時間，正值南海的緊張局勢升溫。跟美國簽有共同防禦條約的菲律賓與中國在南海的對峙日益緊張，這可能成為美中兩國關係的潛在衝突引爆點。

知情人士透露，美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）上將會代表華府出席西太平洋海軍論壇。根據官方媒體報導，其他國家代表團包括澳洲、法國、印度、韓國、俄羅斯和英國等國家。

與會各方將於22日進行閉門會談，並就因應海事安全挑戰等議題召開研討會。

他們還會討論10年前制訂的海上意外遭遇準則（Code for Unplanned Encounters at Sea），這項準則目標是緩和海上軍隊之間的緊張情勢，但準則從制定後就沒有更新以涵蓋無人機戰爭。