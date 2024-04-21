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正值南海局勢升溫！陸辦西太平洋海軍論壇 俄羅斯海軍總司令將與會

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導
俄羅斯國家通訊社塔斯社今天指出，俄國新任命的海軍總司令莫伊席夫將參加中國舉行的第19屆西太平洋海軍論壇年會。圖為中國人民解放軍海軍發言人冷國偉在中國青島舉行的西太平洋海軍研討會前的記者會上敬禮。法新社
俄羅斯國家通訊社塔斯社今天指出，俄國新任命的海軍總司令莫伊席夫將參加中國舉行的第19屆西太平洋海軍論壇年會。圖為中國人民解放軍海軍發言人冷國偉在中國青島舉行的西太平洋海軍研討會前的記者會上敬禮。法新社

西方日漸加強批評俄羅斯與中國的關係之際，俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天指出，俄國新任命的海軍總司令莫伊席夫將參加中國舉行的第19屆西太平洋海軍論壇年會。

塔斯社引述俄羅斯國防部的消息報導，莫伊席夫（Alexander Moiseev）海軍上將會參加在中國山東省青島市舉行的西太平洋海軍論壇年會（Western Pacific Naval Symposium），且還將召開雙邊會議，包括會晤中國海軍高層。

根據中國官媒，本屆西太平洋海軍論壇年會將於4月21至24日期間舉行。路透社報導，莫伊席夫的訪中行程會持續到4月25日。

中國官媒新華社報導，本屆論壇以「命運與共的海洋」作為主題，會有來自29個國家的180多位海軍代表參加。

第19屆西太平洋海軍論壇年會的舉行時間，正值南海的緊張局勢升溫。跟美國簽有共同防禦條約的菲律賓與中國在南海的對峙日益緊張，這可能成為美中兩國關係的潛在衝突引爆點。

知情人士透露，美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）上將會代表華府出席西太平洋海軍論壇。根據官方媒體報導，其他國家代表團包括澳洲、法國、印度、韓國、俄羅斯和英國等國家。

與會各方將於22日進行閉門會談，並就因應海事安全挑戰等議題召開研討會。

他們還會討論10年前制訂的海上意外遭遇準則（Code for Unplanned Encounters at Sea），這項準則目標是緩和海上軍隊之間的緊張情勢，但準則從制定後就沒有更新以涵蓋無人機戰爭。

俄羅斯 南海 海軍

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