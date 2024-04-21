美國眾議院通過援烏、以、台法案 俄國外交部痛批：將加劇全球危機
針對美國聯邦眾議院通過援助烏克蘭、以色列及台灣的法案，俄羅斯政府今天痛批，此舉將「加劇全球危機」。
法新社報導，美國眾議院今天通過法案，向烏克蘭、以色列及台灣提供安全援助，並且要求短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（Byte Dance），否則將在美國面臨全國性禁令。
對此，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天在通訊應用程式Telegram表示：「美國撥款向烏克蘭、以色列和台灣提供軍事援助，將加劇全球危機。」
她指出，對於烏克蘭當局的援助形同「直接支持恐怖主義活動」，對於台灣的援助構成「對中國內政的干預」。
沙卡洛娃並指稱，對於以色列的援助意味「直接導致該區域情勢空前惡化」。
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