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昨天前往俄羅斯！北韓官媒：副總理率領農業代表團訪問

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
北韓官方中央通信社今天報導，由農業高層官員率領的北韓代表團正在俄羅斯進行訪問。路透社指出，這是長期苦於缺糧的北韓和莫斯科當局的最新交流。情境示意／Ingimage
北韓官方中央通信社今天報導，由農業高層官員率領的北韓代表團正在俄羅斯進行訪問。路透社指出，這是長期苦於缺糧的北韓和莫斯科當局的最新交流。情境示意／Ingimage

北韓官方中央通信社今天報導，由農業高層官員率領的北韓代表團正在俄羅斯進行訪問。路透社指出，這是長期苦於缺糧的北韓和莫斯科當局的最新交流。

中央通信社報導，北韓內閣副總理兼農業委員會委員長李哲萬（Ri Chol Man）昨天率領代表團前往俄羅斯訪問。俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）在臉書上發文指出，李哲萬的行程將「非常緊湊」。

北韓領導人金正恩去年9月訪問俄羅斯遠東地區並與俄國總統普亭舉行峰會後，兩國關係急速升溫。

在去年12月舉行的執政黨勞動黨重要政策制定會議上，金正恩大幅討論到提高農業生產力的必要性，呼籲實現農業設備現代化和改善灌溉系統。

雖然金正恩宣稱在提高農業生產方面取得成功，但北韓長期以來一直在努力解決糧食短缺問題。北韓糧食短缺部分原因是聯合國以其武器計畫為由祭出制裁以及季節性天災導致。

俄羅斯 內閣 北韓 普亭 金正恩

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