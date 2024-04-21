委內瑞拉反對派領袖選不了 力挺外交官代她出征
委內瑞拉頗具人氣、卻被禁止參選總統的反對派領袖馬查多（MariaCorina Machado），今天支持一位知名度不高的外交官代她出馬，在7月大選與總統馬杜洛（NicolasMaduro）一較高下。
法新社報導，馬查多的聯盟「民主統一平台」（Democratic Unitary Platform, PUD）歷經多日激烈辯論後，昨天一致通過推舉龔薩雷茲（EdmundoGonzalez Urrutia）參選。
龔薩雷茲能出線，獲得出席上述會議的馬查多支持至關要。馬查多是委內瑞拉最受歡迎的反對派人物，去年10月初選囊括高達90%選票。
馬查多在社群媒體發布影片說：「我們團結而堅強，我們有一位得到所有人支持的候選人。」
龔薩雷茲是政治分析家，曾任委內瑞拉駐阿根廷和阿爾及利亞大使。
馬查多被忠於馬杜洛的法院以貪污罪名禁止擔任公職15年，但馬查多喊冤，稱指控子虛烏有。
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