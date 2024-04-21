多國在安理會支持巴勒斯坦 以色列將召大使抗議
以色列外交部發言人表示，以方明天將召見表決支持巴勒斯坦正式加入聯合國的各國大使，以「表達抗議」。
法新社報導，聯合國安全理事會18日表決有關巴勒斯坦申請加入聯合國的決議草案，美國動用否決權，等於是阻止聯合國承認巴勒斯坦的國家地位。巴勒斯坦自治政府表示，將「重新考慮」與美國的關係。
在18日的表決中，聯合國安全理事會（UnitedNations Security Council）12個理事國投贊成票，英國和瑞士棄權。
只有以色列最堅定的盟友美國反對，動用其否決權阻止該決議通過。
以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）今天表示，外交部「將召見在安理會上表決支持提高巴勒斯坦地位的國家的大使，與他們進行抗議談話」。
他在社群平台X發文指出：「明天將召見法國、日本、韓國、馬爾他、斯洛伐克和厄瓜多的大使進行外交照會，向他們提出強烈抗議。」
他說：「會向其他國家提出同樣的抗議。」
「將向各國大使傳達的明確訊息是：在10月7日屠殺發生6個月後，向巴勒斯坦人展現政治示好，並呼籲承認巴勒斯坦的國家地位，這樣是獎勵恐怖主義。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言