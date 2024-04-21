多國在安理會支持巴勒斯坦 以色列將召大使抗議

以色列外交部發言人表示，以方明天將召見表決支持巴勒斯坦正式加入聯合國的各國大使，以「表達抗議」。

法新社報導，聯合國安全理事會18日表決有關巴勒斯坦申請加入聯合國的決議草案，美國動用否決權，等於是阻止聯合國承認巴勒斯坦的國家地位。巴勒斯坦自治政府表示，將「重新考慮」與美國的關係。

在18日的表決中，聯合國安全理事會（UnitedNations Security Council）12個理事國投贊成票，英國和瑞士棄權。

只有以色列最堅定的盟友美國反對，動用其否決權阻止該決議通過。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）今天表示，外交部「將召見在安理會上表決支持提高巴勒斯坦地位的國家的大使，與他們進行抗議談話」。

他在社群平台X發文指出：「明天將召見法國、日本、韓國、馬爾他、斯洛伐克和厄瓜多的大使進行外交照會，向他們提出強烈抗議。」

他說：「會向其他國家提出同樣的抗議。」

「將向各國大使傳達的明確訊息是：在10月7日屠殺發生6個月後，向巴勒斯坦人展現政治示好，並呼籲承認巴勒斯坦的國家地位，這樣是獎勵恐怖主義。」