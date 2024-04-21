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泰緬邊界衝突升溫 3000平民被迫逃離

中央社／ 仰光21日綜合外電報導
緬甸和泰國政府表示，緬甸東部邊境與泰國接壤地區的衝突昨天升高，叛軍加強攻勢，驅逐在橋梁過境點躲藏數日的緬甸軍政府部隊，3000名平民被迫逃離。美聯社
緬甸和泰國政府表示，緬甸東部邊境與泰國接壤地區的衝突昨天升高，叛軍加強攻勢，驅逐在橋梁過境點躲藏數日的緬甸軍政府部隊，3000名平民被迫逃離。美聯社

緬甸泰國政府表示，緬甸東部邊境與泰國接壤地區的衝突昨天升高，叛軍加強攻勢，驅逐在橋梁過境點躲藏數日的緬甸軍政府部隊，3000名平民被迫逃離。

路透社報導，少數民族武裝團體4月11日占領邊境緬甸端重要貿易城鎮米瓦迪（Myawaddy），這對裝備精良但苦於鎮壓反抗勢力的政府軍來說是一個打擊。

泰緬兩側的目擊者表示，自19日晚間到昨天，便一直聽見一座戰略橋梁附近傳出爆炸和重機槍射擊的聲音。

泰國廣播公司NBT在社群媒體X上發文說，抵抗軍使用40公厘機槍，並從無人機上投下20枚炸彈，瞄準約200名軍政府士兵。

國營緬甸廣播電視台（MRTV）在晚間新聞節目中指出，民兵和少數民族叛亂分子過度砲擊和轟炸軍政府軍隊，政府軍則以空襲回應，試圖維持穩定。報導指出，叛軍在遭受重大損失後撤退。

路透社無法立即證實戰鬥情況。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，他密切關注這場動亂，並準備在必要時提供人道援助。

根據泰國軍方和省政府數據，今天有3027人越過邊境前往美索（Mae Sot）地區尋求臨時避難。

橋梁 泰國 緬甸

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