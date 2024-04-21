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闖關成功！美眾院拍板通過烏、以、台包裹法案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國眾議院20日取得跨黨派支持，通過總價950億美元援助以色列、烏克蘭和台灣的包裹法案（約新台幣3.09兆元），接下來將交付民主黨主導的參議院於23日進行表決。圖為挺烏克蘭支持者在包裹法案通過後在國會外揮舞旗幟。路透
美國眾議院20日取得跨黨派支持，通過總價950億美元援助以色列、烏克蘭和台灣的包裹法案（約新台幣3.09兆元），接下來將交付民主黨主導的參議院於23日進行表決。圖為挺烏克蘭支持者在包裹法案通過後在國會外揮舞旗幟。路透

美國眾議院20日取得跨黨派支持，通過總額950億美元（約新台幣3.09兆元）援助以色列烏克蘭和台灣的包裹法案，接下來將交付民主黨主導的參議院於23日進行表決。

眾院20日以311票對112票通過「烏克蘭安全補充撥款法案」（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act），將提供608.4億美元協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯

另外，81.2億美元的「印太安全補充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill）以385票對34票闖關成功，其中包括向台灣和其他區域內主要盟友提供20億美元軍事資金、補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元。

眾院以366票對58票通過「以色列安全補充法案」（Israel Security Supplemental bill），向以色列提供263.8億美元援助。

除此之外，眾院以360票對58票通過包含各項制裁的法案，包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及強制短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance）。

以上4項法案獲眾院通過後將合併為1項修正案，交付參議院審議，最快在23日表決，並送交總統拜登簽署。

以色列 俄羅斯 烏克蘭

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