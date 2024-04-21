日本自衛隊2直升機訓練墜海…尋獲1人7人失蹤 排除與他國有關

日本防衛省表示，海上自衛隊2架直升機20日晚間在伊豆諸島東方海域執行訓練時失聯，據信已經墜海，機上共載有8人，目前尋獲1人，仍有7人失蹤。海自表示，現場周邊沒有其他國家的飛機或艦艇，「可以排除與他國有關。」

防衛省表示，這2架直升機當時正在執行反潛訓練，其中1架在20日晚間10時38分失去聯繫，1分鐘後收到該架直升機發出的緊急訊號。大約25分鐘後，另1架直升機在11時4分失聯。

當局在現場周邊尋獲疑似機體的一部分，據信2架直升機均已墜海。2架直升機上各載有4人，共計8人。目前其中1人被尋獲，另有7人失聯，獲救人員的情況仍在確認中。

根據海自官網介紹，SH60K巡邏直升機全長20公尺、寬16公尺，有2具發動機，最多可搭載4人，主要搭載於護衛艦，並配備探測潛艦的專用設備。

這2架直升機分別隸屬德島縣的小松島航空基地，以及長崎縣的大村航空基地。防衛省正調查墜機原因，並派遣護衛艦與飛機持續搜索。

根據日本氣象廳，伊豆諸島和小笠原諸島周邊20日晚間有高氣壓覆蓋。人工衛星影像顯示，事故發生的鳥島周邊可能有雲層，但是鳥島和小笠原諸島之間海域沒有氣象雷達，因此不清楚鳥島當時是否下雨。

另外，伊豆諸島南部和小笠原諸島20日晚間沒有發布氣象方面的注意報或警報。