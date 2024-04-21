老化的民主 各國新課題

表面上，南韓本月的國會選舉看似和過去一樣，候選人接二連三舉辦造勢活動、各政黨一如往常地抹黑彼此。但這次比起往年略為不同的一點是：年長選民首度超越40歲以下選民。

華爾街日報報導，隨著人的壽命漸長和出生率愈低，這個問題已成為先進經濟體中的普遍現象。全球人口前十大國家現在領導人年紀都超過70歲。

選民年齡結構的老化已引發疑慮，擔心受到人數較多年長選民支持的政府，會優先推動面向年長者的政策，而非以年輕人為目標的公共支出。一些學者已呼籲檢修如何建構民主政府，以確保更能代表各個年齡層。

許多國家的選民都在老化，尤其是富裕民主國家。這點在今年這個重要選舉年將可見一斑。從美國、英國到印度，今年全世界會參與到各種選舉的總人口估計有40億人，相當於近半的全球人口。

據政府數據，南韓這次選舉的選民中，60歲以上的約有32%，小於40歲的則近31%，與2008年年輕選民比年長選民多出一倍以上的狀況形成截然對比。

各國議會聯盟（IPU）報告顯示，南韓也幾乎是全球最少年輕國會議員的國家，只有約4%小於40歲，在147國中排名第142名。

美國年輕選民也正在經歷與他們的國會議員脫節。美國大約只有10%國會議員小於40歲，在全球名列第122名。美國參議員的年齡中位數為65歲，11月總統大選的兩名主要候選人拜登和川普分別為81歲和77歲。

慕尼黑大學研究專員布克邁耶（Yosuke Buchmeier）最近發表一篇名為「老化的民主」報告。他表示，全球過去從未見過老年人人數開始超越年輕人，代表許多民主國家正在變成「老人政治」。許多國家選出的官員年紀遠高於其人口平均，全球的年輕選民在立法機關中權利被剝奪、代表性也不足，也更漠不關心。

他並表示，隨著年長者開始主宰投票基本盤，或許必須重新思考民主政治系統的主要概念「一人一票」。