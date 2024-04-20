托波爾河水位暴漲 俄國庫爾干州下令多地民眾撤離

由於大量降雪融化和暴雨肆虐，造成俄羅斯的托波爾河近來水位上漲，俄國庫爾干州（Kurgan）當局今天下令數個地區的民眾撤離。

路透社報導，儘管俄國烏拉爾地區和哈薩克北部每年此時都好發洪災，今年卻遇到有史以來最嚴重的洪水。庫爾干當局表示，托波爾河（Tobol）水位已超過1994年以來最高紀錄。

庫爾干當局在通訊應用程式Telegram警告民眾「現在該收拾自身物品與文件，為寵物換個地方了」，並敦促他們離開危險區域。

庫爾干州是俄國軍事工業複合體的重鎮之一，一座為軍方生產步兵戰車的大型工廠坐落在此。由於俄軍正在烏克蘭部分地區發動進攻，步兵戰車的需求量很大。

截至目前為止，沒有關於庫爾干機械工廠（Kurganmashzavod）受到影響的通報。

俄國塔斯社（TASS）引述緊急救難部門的說法報導，托波爾河的水位將於未來2至3天達到高峰。

另一個受洪患影響的地區是奧倫堡（Orenburg），奧倫堡當局表示，當地的水位正在下降。

遭遇洪災而暫停運作的奧爾斯克（Orsk）煉油廠昨天已恢復生產。這座位於奧倫堡地區的煉油廠本月8日就宣布因為不可抗力事件，燃料供應受影響。